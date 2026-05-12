Spokojny majowy weekend w Kołobrzegu

Długi weekend w maju był dobrą okazją do odwiedzenia Kołobrzegu. To nadmorskie miasto od lat przyciąga rzesze turystów, jednak prawdziwe oblężenie dopiero przed nim. Choć na ulicach widać już więcej spacerowiczów, to wciąż daleko do wakacyjnego szczytu. Mimo to, znalezienie wolnego miejsca parkingowego może stanowić wyzwanie. Turystom przyjeżdżającym samochodami poleca się korzystanie z płatnych stref postoju, na przykład przy ulicy Portowej 45. Godzina parkowania kosztuje tam 4 lub 5 zł, a najkorzystniej jest zapłacić przez aplikację.

Pustki pod kołobrzeskim sanatorium

Spacerując po mieście, można było odnieść wrażenie, że w dzielnicy uzdrowiskowej panuje nietypowy spokój. Zaskoczeniem okazał się fakt, że przed jednym ze znanych ośrodków sanatoryjnych brakowało kuracjuszy. Ławeczki i alejki wokół budynku były niemal puste. Panujący tam klimat przypominał raczej martwy sezon niż początek wiosennego ożywienia, jakiego można by się spodziewać w popularnym kurorcie.

Tłumy na kołobrzeskiej promenadzie

Sytuacja wyglądała zgoła inaczej nad samym morzem. W rejonie plaży, molo i nadmorskiego deptaka zaroiło się od ludzi, którzy postanowili wykorzystać ładną pogodę. Ruch w tych popularnych miejscach był znacznie bardziej intensywny niż w pobliżu sanatoriów. Na promenadzie widać było całe rodziny, rowerzystów i spacerowiczów oblegających lokalne kawiarnie i restauracje. Kontrast między pustymi terenami uzdrowiskowymi a gwarną plażą był bardzo wyraźny.

Kołobrzeg wciąż przyciąga turystów

Kołobrzeg to od lat turystyczny hit polskiego wybrzeża. Oferuje nie tylko piaszczyste plaże, ale też mnóstwo rozrywek, od bogatej bazy gastronomicznej po ścieżki rowerowe i rejsy statkami. Niezmiennie dużą popularnością cieszy się molo, na które wstęp jest obecnie biletowany. Miasto szykuje się na przyjęcie wakacyjnych gości, oferując szeroki wachlarz atrakcji dla każdego.

