Kołobrzeskie molo znów nie za darmo. Nowy cennik zaskoczy spacerowiczów

Kołobrzeskie molo: ceny biletów i nowe zniżki dla seniorów

Bilet normalny na spacer nad falami wciąż kosztuje 9 złotych, a ulgowy wyceniono na 5 złotych. Przedstawiciele MOSiR-u poszerzyli jednak grupę osób, którym przysługują zniżki. Począwszy od sezonu 2026, tańsza wejściówka trafia do rąk każdego turysty powyżej 60. roku życia, pod warunkiem okazania w kasie dokumentu tożsamości.

Prawo do zakupu biletów w obniżonej cenie zachowują również określone grupy młodszych spacerowiczów. Zniżki obejmują nadal dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 7 lat oraz uczącą się młodzież i studentów, którzy nie przekroczyli 26. roku życia.

Kuracjusze w Kołobrzegu z ogromną zniżką na molo

Osoby przebywające w uzdrowisku i opłacające taksę klimatyczną zapłacą za wejście na pomost zaledwie 2 złote. Aby skorzystać z tej mocno preferencyjnej stawki, należy zaprezentować kasjerowi dowód uiszczenia opłaty uzdrowiskowej. W minionym sezonie tacy goście musieli wydawać na bilet 5 złotych.

Bilet rodzinny i pakiety grupowe na molo w Kołobrzegu

Całkowitą nowością w cenniku jest specjalny pakiet dla rodzin w formule 2+1, który kosztuje 21 złotych. Wyprawa z każdym kolejnym dzieckiem wiąże się ze skromną dopłatą w wysokości 4 złotych. Opcja ta świetnie sprawdzi się u rodzin z pociechami powyżej 4. roku życia, które dotychczas zmuszone były do kupowania indywidualnych wejściówek. Ośrodek wprowadza dodatkowo bilety dla zorganizowanych wycieczek, gdzie największe oszczędności odczują grupy liczące minimum sto osób.

Mieszkańcy Kołobrzegu spacerują po molo za darmo

Posiadacze lokalnej karty mieszkańca są całkowicie zwolnieni z obowiązku kupowania biletów. Głównym wymogiem bezpłatnego spaceru jest fizyczne posiadanie tego dokumentu w momencie wejścia. Uprawnienie pozwala na wielokrotne odwiedzanie atrakcji, jednak pomiędzy kolejnymi wizytami musi upłynąć przynajmniej pełna godzina.

Bezpłatny wstęp dotyczy również innych turystów, choć darmową wejściówkę należy zawsze odebrać w okienku. Z opłat zwolniono maluchy do 4. roku życia, osoby legitymujące się znacznym stopniem niepełnosprawności, a od bieżącego roku również ich bezpośrednich opiekunów.

Wielomilionowe koszty utrzymania plaż i molo w Kołobrzegu

Władze MOSiR-u wyraźnie zaznaczają, że zatwierdzony przez prezydent Annę Mieczkowską cennik stanowi kompromis między oczekiwaniami turystów a potężnymi wydatkami na nadmorską infrastrukturę.

Zeszłoroczne finanse strefy nadmorskiej dobitnie pokazują skalę wydatków. Utrzymanie samego molo, kąpielisk oraz plaży pochłonęło w 2025 roku przeszło 5 milionów złotych, podczas gdy zyski zamknęły się w kwocie około 3,5 miliona złotych. Dodatkowe sprzątanie piaszczystych brzegów wygenerowało koszt 1,3 miliona złotych. W efekcie miejska kasa musiała dofinansować ten obszar kwotą blisko 2,8 miliona złotych.

Historia i wymiary słynnego kołobrzeskiego molo

Oddany do użytku w 1971 roku nadmorski pomost mierzy 220 metrów długości i 9 metrów szerokości, wznosząc się około 4,5 metra nad poziomem Bałtyku. Obiekt przeszedł gruntowną i niezwykle ważną modernizację w 2014 roku, stanowiąc dziś jeden z najpopularniejszych punktów spacerowych na mapie całego polskiego wybrzeża.

W sezonie turystycznym 2026 opłaty za wejście będą pobierane od 24 kwietnia aż do 30 września. Kasjerzy będą czekać na spacerowiczów każdego dnia w godzinach od 10:00 do 22:00.

82

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie