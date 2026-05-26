Hotel Mearl w Kołobrzegu rośnie tuż przy samej plaży

Nowoczesny kompleks o nazwie Mearl powstaje przy ulicy Sułkowskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie morza. Zajmuje on działkę, na której w przeszłości funkcjonował ośrodek wypoczynkowy Proton, a obecnie wznoszona konstrukcja znacząco góruje nad sąsiednimi budynkami. Wybór tego miejsca jest w pełni przemyślany, ponieważ mówimy tu o jednej z najbardziej luksusowych i cenionych dzielnic w całym Kołobrzegu.

Z opublikowanych danych wynika, że potężny gmach udostępni turystom aż 369 pokoi, wliczając w to ekskluzywne apartamenty o podwyższonym standardzie. Twórcy tego przedsięwzięcia chcą przyciągnąć nie tylko rodziny szukające relaksu, ale także najbardziej wymagających gości z sektora premium oraz klientów biznesowych.

Luksusowy kompleks w Kołobrzegu: podniebny bar, kino i strefa VIP

Plany dewelopera wykraczają znacznie poza to, co oferują typowe nadmorskie obiekty noclegowe. Wewnątrz zaplanowano stworzenie dwóch restauracji, klasycznego lobby baru oraz efektownego sky baru, z którego goście będą mogli podziwiać imponującą panoramę Morza Bałtyckiego.

Odwiedzający otrzymają również do dyspozycji wydzieloną strefę VIP, prywatną salę kinową, winiarnię, nocny klub oraz specjalny pokój do palenia cygar. Twórcy zapowiadają ponadto potężne zaplecze rekreacyjne z basenami, luksusowymi saunami, gabinetami zabiegowymi oraz szerokim wachlarzem usług sanatoryjnych i wellness. Właśnie to bogate wyposażenie ma sprawić, że inwestycja mocno zdystansuje pomorską konkurencję.

Dlaczego nowy obiekt to "drugi Gołębiewski" nad Bałtykiem?

O budowanym kompleksie coraz częściej mówi się jako o "drugim Gołębiewskim" na polskim wybrzeżu. Takie określenia nie są dziełem przypadku, a wynikają z imponujących gabarytów całej konstrukcji, olbrzymiej liczby dostępnych pokoi oraz potężnego zaplecza wellness, a także niezliczonych atrakcji zgromadzonych w jednym miejscu.

Identycznie jak w przypadku popularnej sieci hoteli, kołobrzeski kolos ma funkcjonować w formule samowystarczalnego kurortu. W zamyśle inwestorów obiekt nie będzie jedynie bazą noclegową, lecz potężnym centrum rozrywkowo-konferencyjnym, oferującym usługi gastronomiczne, luksusowe SPA i atrakcje dla najbardziej wymagających klientów biznesowych oraz rodzin.

Internauci krytykują giganta w Kołobrzegu. Narzekają na ceny i pogodę

W przestrzeni internetowej nie brakuje głosów powątpiewających w sens budowy tak ogromnego obiektu. Część komentujących głośno zastanawia się, czy polskie wybrzeże faktycznie potrzebuje kolejnego hotelowego kolosa, zważywszy na to, że bardzo podobna inwestycja jest już finalizowana w pobliskim Pobierowie.

I po co? Skoro już jest Gołębiewski w Pobierowie - napisał jeden z internautów na Facebooku.

Internetowe debaty krążą również wokół tradycyjnych problemów polskiego wybrzeża, w tym niezwykle krótkiego sezonu turystycznego, kapryśnej pogody oraz systematycznie rosnących kosztów wypoczynku nad Bałtykiem.

Ale pogody nad Bałtykiem nie zmieni nawet hotel za tysiąc milionów - napisał inny użytkownik na Facebooku.

Mimo tych sceptycznych opinii trzeba pamiętać, że współczesne resorty w standardzie premium generują zyski przez cały rok, a nie tylko w wakacje. Ich funkcjonowanie poza sezonem letnim opiera się głównie na bogatej ofercie SPA, rozbudowanych strefach basenowych, weekendowych pobytach oraz organizacji dużych konferencji biznesowych.

Hotel Mearl w Kołobrzegu. Znamy planowany termin otwarcia

Prace na placu budowy wkroczyły już w mocno zaawansowany etap. Zgodnie z najnowszymi informacjami, wielkie otwarcie luksusowego kompleksu zaplanowano na 2027 rok. Na ten moment nie sprecyzowano jednak, czy pierwsi goście przekroczą progi obiektu w sezonie wakacyjnym, czy dopiero na początku jesieni. Niezależnie od dokładnej daty, Kołobrzeg zyska gigantyczną bazę noclegową, która z dużym prawdopodobieństwem stanie się jednym z najbardziej znanych hoteli na całej mapie polskiego wybrzeża.