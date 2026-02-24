Własna masa ciała, ekstremalne dźwignie i lata treningów – tak w skrócie wygląda świat kalisteniki. O kulisach zawodów CITE Qualifier, drodze do Mistrzostw Świata w Sao Paulo oraz o tym, dlaczego 10 podciągnięć to dla wielu bariera nie do przejścia, Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
Kulisy koszalińskiej kalisteniki. Od drążka w parku do Mistrzostw Świata w Brazylii
2026-02-24 12:46
Kalistenika to jedna z najstarszych i najbardziej naturalnych form treningu, oparta wyłącznie na pracy z ciężarem własnego ciała. To właśnie w Koszalinie odbyły się niedawno kwalifikacje, które były dla zawodników przepustką do walki o udział w Mistrzostwach Polski oraz o bilet na drugi koniec świata – na Mistrzostwa Świata w brazylijskim Sao Paulo.