Kultowy szynobus wraca na tory! Połączy Koszalin z imprezową stolicą

Mielno znów gotowe na napływ turystów

Mielno niezmiennie utrzymuje status jednego z najchętniej odwiedzanych kurortów nad Bałtykiem, co latem przekłada się na ogromne tłumy. Turystów przyciągają tu nie tylko piaszczyste plaże, ale też bogate życie nocne, które zapewniło miejscowości łatkę polskiej stolicy imprez. Kiedy wakacje trwają w najlepsze, miasto żyje całą dobę, co z kolei stanowi wyzwanie dla lokalnego transportu. Aby rozładować natężenie ruchu, każdego lata uruchamiane jest sezonowe połączenie kolejowe z pobliskiego Koszalina.

Pociąg do Mielna. Szynobus z Koszalina wraca już w czerwcu

Sezonowy pociąg między Koszalinem a Mielnem znów wyjedzie na tory wraz z początkiem letnich miesięcy. Ta kultowa wręcz trasa od lat stanowi niezastąpione ułatwienie dla turystów zmierzających nad morze. Pierwsze składy wyruszą w trasę 13 czerwca, równocześnie z wprowadzeniem letnich zmian w rozkładzie PKP. Obsługą linii, nastawionej głównie na ruch turystyczny, zajmuje się niezmiennie POLREGIO.

Mielno w maju. Polacy juz plażują [ZDJĘCIA]

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Mielno z nową stacją. Koniec z nazwą nawiązującą do Koszalina

Pasażerowie wysiadający w Mielnie mogą liczyć w tym roku na widoczne zmiany w infrastrukturze. Zakończono przebudowę stacji, w tym peronu, który został wydłużony do około 85 metrów. Co ciekawe, z nazwy końcowego przystanku zniknął przymiotnik „Koszalińskie” i teraz będzie to po prostu Mielno. Taka decyzja ma na celu uniknięcie nieporozumień, gdyż wielu przyjezdnych błędnie myślało, że stacja leży na terenie Koszalina.

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Dajemy czerwony pasek od 8/10! Pytanie 1 z 10 Obok woj. śląskiego, opolskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego to województwo nie ma na swoim terenie parku narodowego. Mowa o... warmińsko-mazurskim lubuskim lubelskim Następne pytanie

Rozkład jazdy Koszalin – Mielno

Podróż pociągiem z Koszalina na stację w Mielnie zajmuje zaledwie kwadrans. Na tegoroczne wakacje przygotowano 10 połączeń dziennie w dni robocze oraz 13 w weekendy, co pozwoli elastycznie zaplanować wyjazd.