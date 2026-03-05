"Kwiaty", które mają przerwać milczenie. Koszaliński zepsół Anher z nowym singlem

Oliwia Kisielewska
2026-03-05 12:44

Dla większości 8 marca to zapach róż i drobne upominki. Jednak nie dla wszystkich kobiet ten dzień jest świętem. Koszaliński zespół Anher postanowił wykorzystać tę symboliczną datę, by oddać głos tym, których często nie słychać. Ich najnowszy utwór „Kwiaty” to poruszający manifest uderzający w temat przemocy domowej.

Autor: ANHER/ Facebook

Mieszają rocka z popem, doprawiają to punkową energią, a czasem nawet nutką reggae. Teraz wydają nowy, niezwykle ważny singiel. Utwór „Kwiaty” to zapowiedź ich drugiego krążka, nad którym intensywnie pracują. Choć na scenie tryskają energią, w nowym materiale dotykają tematów głębokich i bolesnych. Jak sami przyznają – praca nad teledyskiem do tego utworu była wyjątkowym wyzwaniem. O inspiracjach twórczością Comy, muzycznych wyzwaniach i o tym, dlaczego przed lokalną publicznością występy są najtrudniejsze nasi goście opowiedzieli Oliwii Kisielewskiej

Listen to ""Kwiaty", które mają przerwać milczenie. Koszaliński zepsół Anher z nowym singlem" on Spreaker.

Premiera utworu „Kwiaty” już 8 marca. Singiel będzie dostępny na wszystkich platformach streamingowych.