"Kwiaty", które mają przerwać milczenie. Koszaliński zepsół Anher z nowym singlem

Mieszają rocka z popem, doprawiają to punkową energią, a czasem nawet nutką reggae. Teraz wydają nowy, niezwykle ważny singiel. Utwór „Kwiaty” to zapowiedź ich drugiego krążka, nad którym intensywnie pracują. Choć na scenie tryskają energią, w nowym materiale dotykają tematów głębokich i bolesnych. Jak sami przyznają – praca nad teledyskiem do tego utworu była wyjątkowym wyzwaniem. O inspiracjach twórczością Comy, muzycznych wyzwaniach i o tym, dlaczego przed lokalną publicznością występy są najtrudniejsze nasi goście opowiedzieli Oliwii Kisielewskiej

Premiera utworu „Kwiaty” już 8 marca. Singiel będzie dostępny na wszystkich platformach streamingowych.