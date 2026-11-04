Luksusowa inwestycja w Koszalinie. Ma kosztować ponad 60 mln zł! 237 rodzin już czeka

Nowe bloki w Koszalinie

Nowa inwestycja zostanie zrealizowana przy ulicy Irlandzkiej, na koszalińskim osiedlu Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie podzielono na kilka etapów, a w pierwszych dwóch powstaną dwa budynki wielorodzinne z łącznie 155 mieszkaniami. Za realizację odpowiada Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Mniejszy blok będzie miał 57 mieszkań, natomiast w większym zaplanowano 98 lokali. Ich powierzchnia wyniesie od około 34 do 69 metrów kwadratowych. Przyszli lokatorzy będą mogli wybierać spośród mieszkań jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowych. Nie będą to jednak lokale przeznaczone na sprzedaż. KTBS przygotowuje je z myślą o wynajmie.

Ponad 60 mln zł na nowe bloki w Koszalinie

Inwestycja będzie kosztowna. Szacunkowa wartość budowy pierwszego budynku wynosi około 25 mln zł, natomiast drugiego – 38,37 mln zł. Łącznie daje to ponad 63 mln zł. Projekt ma zabezpieczone finansowanie, a dla obu budynków uzyskano już pozwolenia na budowę.

Co znajdzie się w nowych blokach? Zaplanowano między innymi garaże podziemne, komórki lokatorskie i windy. Nie zabraknie również miejsc parkingowych, chodników, dróg wewnętrznych oraz terenów zielonych.

Mieszkania będą gotowe do zamieszkania

Warto zwrócić uwagę na standard przygotowywanych lokali. Mieszkania TBS mają być przekazywane najemcom w standardzie umożliwiającym zamieszkanie, a nie w stanie deweloperskim. To oznacza, że przyszli lokatorzy nie będą musieli samodzielnie przeprowadzać wszystkich prac wykończeniowych.

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Dla kogo będą nowe mieszkania w Koszalinie?

Nowe bloki przy ul. Irlandzkiej będą przeznaczone dla osób i rodzin, które nie mają własnego mieszkania i nie stać ich na zakup nieruchomości na rynku komercyjnym, ale jednocześnie nie kwalifikują się do najmu lokalu komunalnego. Będą to mieszkania TBS, czyli lokale oferowane na wynajem na zasadach budownictwa społecznego. Zainteresowanie takimi lokalami w Koszalinie jest duże. Według danych z marca 2026 roku na przydział mieszkania TBS czekało 237 gospodarstw domowych, w których żyło łącznie 521 osób.