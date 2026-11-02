Nad Bałtykiem powstanie niezwykły pomost. Będzie wyglądał jak fala

Nowa atrakcja w Mielnie? Jest pomysł na pomost

Mielno to miejscowość, która tak naprawdę niezależnie od pory roku przyciąga do siebie mnóstwo odwiedzających. Nic więc dziwnego, że co rusz słyszymy o różnego rodzaju inwestycjach w tej okolicy. W ostatnim czasie głośno jest o pomoście, który będzie miał przechodzić przez zatokę na jeziorze Jamno w Mielnie.

Nowa perełka dla turystów odwiedzających Mielno - pomost spacerowy przez zatokę na jeziorze Jamno. To dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Nowa infrastruktura uatrakcyjni wypoczynek w Mielnie i pomoże przyciągnąć jeszcze więcej odwiedzających. Pomost umożliwi wygodne przejście na drugi brzeg jeziora, a oświetlona platforma widokowa pozwoli podziwiać uroki Jamna [...] - napisał na Facebooku Jakub Kowalik - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Pomost spacerowy w Mielnie nad jeziorem Jamno

Nad jeziorem Jamno w Mielnie powstanie pomost o długości ok. 230 metrów i szerokości dochodzącej do 3 metrów. Obiekt będzie miał nietypowy, falisty kształt, składający się z trzech łuków. Zaplanowano na nim m.in. platformę widokową, ławki, zadaszenie, oświetlenie oraz donice z roślinnością. Dzięki temu odwiedzający będą mogli nie tylko spacerować nad wodą, ale również zatrzymać się i podziwiać okolicę.

Pomost będzie miał stalową konstrukcję opartą na palach, a jego projekt uwzględnia również potrzeby osób korzystających z jeziora. W dwóch miejscach pokład zostanie specjalnie wyniesiony, aby umożliwić swobodne przepływanie pod nim łodziom, kajakom i rowerom wodnym. Będzie więc pełnił nie tylko funkcję rekreacyjną, ale również komunikacyjną - ma ułatwić pieszym przemieszczanie się między brzegami zatoki.

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Pomost spacerowy w Mielnie nad jeziorem Jamno [ZDJĘCIA]

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Ponad 2,6 mln zł dofinansowania ze środków unijnych

Co ważne, realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki znacznemu wsparciu ze środków unijnych. Całkowity koszt budowy pomostu oszacowano na blisko 4 mln zł, z czego ponad 2,6 mln zł ma pochodzić z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. To duża część potrzebnej kwoty, dzięki której Mielno będzie mogło wzbogacić swoją ofertę turystyczną o kolejną atrakcję. Zgodnie z planem prace mają rozpocząć się w styczniu 2027 roku, a ich zakończenie przewidziano na wrzesień 2028 roku.