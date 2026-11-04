Ogromny bursztyn wyłowiony koło Kołobrzegu. Takie znalezisko to wyjątkowa rzadkość

Wielki bursztyn z Kołobrzegu w sieciach rybackich

Rybak Patryk Rewiński natrafił na ten wyjątkowy okaz na wysokości Kołobrzegu, wyciągając sieci umieszczone na głębokości przekraczającej 20 metrów. Wśród złowionych ryb oraz muszli zauważył okazałą bryłę jantaru. Dokładną wartość znaleziska określi dopiero specjalista, jednak już teraz wstępne wyceny wskazują na kwotę od 2 do 4 tys. zł.

- 20 lat pływam, ale tak dorodnego okazu jeszcze nie miałem. Owszem, mniejsze zdarzają się często, ale ten to już jest ekstraklasa – mówił rybak w rozmowie z „Głosem Koszalińskim”.

Rybak znalazł ogromny bursztyn w Bałtyku

Załoga kutra KOŁ 104 wyciągnęła bursztyn z wody w odległości około 10 mil od brzegu podczas wybierania sieci.

- Znaleźliśmy bursztyn w sieciach, podczas wybierania z wody. Wyszedł taki kłębek sieci z muszlą i w tym był sklejony bursztyn – relacjonował Patryk Rewiński.

Dla kołobrzeskiego rybaka wyłowiona bryła ma przede wszystkim wymiar sentymentalny, dlatego mężczyzna wyklucza możliwość sprzedaży tego wyjątkowego znaleziska.

- To jest mój Święty Graal, na pewno zostawiam go na pamiątkę. Takie znalezisko zdarza się raz na całe życie – podkreślił w rozmowie z RMF FM.

Rzadkie znalezisko na kutrze w Kołobrzegu

Według doniesień TVN24, w rodzinie Rewińskich podobnej wielkości bursztyn wyłowiono ponad trzydzieści lat temu, a z fal Bałtyku wyciągnął go wówczas ojciec dzisiejszego armatora.

Znalazca zwraca uwagę na niezwykłą rzadkość tak dużych brył. Nawet zawodowi rybacy, którzy wypływają w morze regularnie, muszą czekać na taki łut szczęścia kilkanaście lat.

Ile kosztuje bursztyn bałtycki za kilogram

Jantar od dawna stanowi jeden z najcenniejszych naturalnych surowców występujących na polskim wybrzeżu. Ostateczna wycena nieobrobionej bryły jest uzależniona od jej gabarytów, barwy, stopnia przejrzystości, a także od obecności inkluzji, jak nazywa się uwięzione w środku szczątki fauny i flory. W zależności od tych parametrów cena za kilogram waha się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Na rynku najbardziej pożądane są te bryły, w których wnętrzu zachowały się owady. Jak przypomina TVN24, jeszcze wyższe kwoty osiąga niezwykle rzadka biała odmiana tego kruszcu, ponieważ kilogram białego bursztynu może kosztować około 50 tys. zł.

Gdzie szukać dużych bursztynów w Bałtyku

Z relacji zawodowych bursztyniarzy wynika, że tak duże bryły spoczywają zazwyczaj na sporych głębokościach i pozostają poza zasięgiem osób spacerujących po plaży. Dopiero gwałtowne sztormy są w stanie przemieszczać je i wyrzucać na ląd razem z wodorostami oraz muszlami.

W tym przypadku cenny kruszec ominął jednak plażę i zaplątał się bezpośrednio w rybackie sieci. Patryk Rewiński zaliczył w ten sposób swój połów życia, a o jego sukcesie mieszkańcy Kołobrzegu z pewnością będą dyskutować przez długi czas.

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