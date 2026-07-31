Na Pol'and'Rock można się wyspowiadać. Księża dyżurują nawet do 3 nad ranem

Nie tylko koncerty i festiwalowa zabawa

Pol'and'Rock Festival to nie tylko głośne koncerty. Na miejscu działa też specjalna przestrzeń, w której można na chwilę odpocząć od festiwalowego zgiełku. W festiwalowym kościele przez cały dzień odbywają się bowiem spotkania, rozmowy i wspólne modlitwy. Na uczestników czekają księża, zakonnice oraz wolontariusze, z którymi można porozmawiać nie tylko o wierze, ale także o codziennych problemach czy życiowych dylematach. W tle słychać muzykę religijną, a atmosfera znacząco różni się od tej panującej pod scenami koncertowymi. Zdjęcia znajdziecie w galerii poniżej.

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Kościół na Pol'and'Rock Festival [ZDJĘCIA]

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Spowiedź nawet do godziny 3 nad ranem

Jedną z najbardziej charakterystycznych inicjatyw jest możliwość przystąpienia do spowiedzi. Księża pełnią dyżury do późnych godzin nocnych – nawet do godziny 3 nad ranem. Dzięki temu uczestnicy festiwalu mogą skorzystać z sakramentu wtedy, gdy czują taką potrzebę, niezależnie od pory dnia.

Dla wielu osób to właśnie nocne rozmowy z duchownymi są jednym z najbardziej wyjątkowych doświadczeń podczas festiwalu. Organizatorzy podkreślają, że nikt nie jest oceniany, a drzwi pozostają otwarte dla każdego.

Nie tylko modlitwa

Festiwalowy kościół to nie tylko miejsce modlitwy. Organizowane są tam również różnego rodzaju spotkania, warsztaty, dyskusje i wydarzenia integrujące uczestników. Można porozmawiać z innymi festiwalowiczami czy po prostu odpocząć od hałasu i tłumu.

To przestrzeń, która od lat stanowi część Pol'and'Rock Festival i pokazuje, że obok koncertów oraz dobrej zabawy jest tu także miejsce na refleksję.