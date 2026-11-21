Koszalin. Pracownik przewoźnika znalazł zwłoki na schodach dworca PKS

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotni poranek przy ulicy Dworcowej w Koszalinie, gdzie mieści się tamtejszy dworzec autobusowy. Według informacji przekazanych przez stację TVP3 Szczecin, na schodach prowadzących do budynku dworca PKS leżało ciało mężczyzny, na które natknął się jeden z pracowników firmy przewozowej.

Wstępne informacje zebrane przez funkcjonariuszy wskazują, że zmarły mężczyzna miał około 50 lat i najprawdopodobniej zmagał się z kryzysem bezdomności, co obecnie weryfikują pracujący nad sprawą mundurowi.

Śmierć 50-latka w Koszalinie. Na miejscu pracowali policjanci i prokurator

Funkcjonariusze na ten moment nie wskazują jednoznacznej przyczyny zgonu 50-latka. Wszystkie działania na terenie dworca policjanci realizowali pod ścisłym nadzorem prokuratora.

Mł. asp. Paulina Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie poinformowała, że zaplanowano działania z udziałem śledczego. Rzeczniczka zaznaczyła również, że ciało zostanie zabezpieczone do badań sekcyjnych, które pozwolą określić dokładną przyczynę zgonu mężczyzny.

Prowadzący sprawę mundurowi biorą pod uwagę zarówno zgon z przyczyn naturalnych, jak i ewentualny wpływ innych okoliczności na śmierć mężczyzny. Kluczowe dla rozwiązania tej zagadki będą wyniki zleconej sekcji zwłok.

Zmarły na dworcu PKS w Koszalinie był w kryzysie bezdomności

Redakcja „Głosu Koszalińskiego” potwierdziła, że odnaleziony mężczyzna był osobą w kryzysie bezdomności. Nadzorujący policyjne dochodzenie prokurator wydał już dyspozycję o zabezpieczeniu zwłok, co umożliwi przeprowadzenie szczegółowych badań sekcyjnych i poznanie bezpośredniej przyczyny śmierci.

W dotychczasowych komunikatach śledczy nie wspominają o żadnych poszlakach, które mogłyby świadczyć o udziale osób trzecich w tym zdarzeniu. Zamknięcie sprawy i podanie oficjalnych wniosków nastąpi jednak dopiero po sfinalizowaniu wszystkich procedur oraz analizie raportu z sekcji.

Trwa śledztwo w sprawie śmierci przed dworcem autobusowym w Koszalinie

Koszaliński dworzec PKS stanowi jeden z głównych punktów przesiadkowych w mieście, z uwagi na co sobotnia interwencja służb przyciągnęła uwagę wielu przechodniów. Zarówno policjanci, jak i prokuratura zwracają się z prośbą o powstrzymanie się od wszelkich spekulacji do momentu zakończenia oficjalnych działań. Pewne jest na razie tylko to, że przed wejściem do obiektu znaleziono martwego 50-latka, a tło tej tragedii wciąż pozostaje nieznane.

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