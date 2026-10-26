Nadmorskie sanatorium pod ostrzałem. Skarżą się na warunki. "Brud, śmierdzi, trzy tygodnie sałatka z pora"

Sanatorium w Kołobrzegu. W sieci pojawiły się niepokojące opinie

Dyskusja rozgorzała pod postem opublikowanym w grupie na Facebooku poświęconej sanatoriom, turnusom rehabilitacyjnym oraz pobytom finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia - "Sanatoria - prywatne i z NFZ, turnusy rehabilitacyjne wszystkie informacje". Autorka wpisu zapytała internautów o ich doświadczenia związane z jednym ze znanych ośrodków w mieście.

Pod postem szybko pojawiły się komentarze osób, które deklarują, że przebywały w ośrodku lub planują tam wyjazd. Opinie są podzielone. Część komentujących zachęca do wyjazdu, inni zdecydowanie odradzają pobyt, zwracając uwagę przede wszystkim na warunki zakwaterowania.

„Brud, śmierdzi”. Kuracjuszka pokazała zdjęcie wykładziny

Jedna z komentujących opisała swoje doświadczenia w bardzo krytyczny sposób. W swoim wpisie zwróciła uwagę na czystość, wyżywienie oraz warunki korzystania z łazienki:

Nigdy, ale to nigdy więcej. Brud, śmierdzi, trzy tygodnie sałatka z pora, kasza, mamałygi [...] Nie wiem gdzie jest sanepid.

W dyskusji pojawił się również temat zakwaterowania poza budynkiem głównym. Jeden z internautów napisał:

Byle nie w baraku, nie daj się tam wsadzić.

Są to jednak zarzuty przedstawione przez część internautów. Na podstawie samych wpisów nie można ustalić więc dokładnej sytuacji w ośrodku. Mimo to, autorka posta odpowiedziała, że po przeczytaniu kolejnych opinii poważnie rozważa rezygnację z wyjazdu.

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Nadmorskie uzdrowisko czeka na kuracjuszy. Przed znanym sanatorium pustki

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Nie wszyscy narzekają

Wśród komentarzy krytycznych znalazły się również pozytywne relacje. Jedna z kobiet poinformowała, że wróciła z pobytu 7 października i oceniła go bardzo dobrze:

Byłam 7 października, wróciłam, było cudownie, tylko baseny nie na miejscu [...]

Sanatoria w Polsce co roku przyjmują tysiące kuracjuszy, którzy przyjeżdżają tam nie tylko na wypoczynek, ale przede wszystkim po to, by podreperować zdrowie i skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych.

Dla wielu osób kilkutygodniowy turnus to także okazja do zmiany otoczenia, spacerów nad morzem i oderwania się od codziennych obowiązków. Oczekiwania wobec ośrodków są więc duże, a znaczenie mają nie tylko dostępne zabiegi, lecz także czystość pokoi, jakość posiłków i ogólne warunki pobytu. Nic więc dziwnego, że przed wyjazdem kuracjusze coraz częściej szukają opinii w internecie, by sprawdzić, czego mogą się spodziewać na miejscu.