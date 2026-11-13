Tak wygląda Mielno jesienią. Poza sezonem spokój i cisza

Mielno jesienią. Turystów mniej niż w sezonie

Mielno to jedna z najbardziej znanych miejscowości nadmorskich w Polsce, którą co roku odwiedzają tysiące turystów. Dawniej był to kurort, który uchodził głównie za miejsce imprezowe, lecz dziś już nie do końca tak to wygląda. Obecnie w Mielnie w sezonie można spotkać mnóstwo rodzin z dziećmi, które kiedyś były ewenementem. Teraz to miejscowość, w której zarówno dorośli, jak i najmłodsi znajdą coś dla siebie, a bliskość Koszalina jest dużym atutem.

Mielno poza sezonem wygląda zupełnie inaczej

Nic dziwnego, że jesienią nad morzem turystów jest mniej. Większość osób pracuje i oczywiście nie każdy ma ochotę jechać nad Bałtyk gdy za oknem wiatr i deszcz. Są jednak nadal osoby, które tylko wyczekują jesieni, aby pojechać nad morze. Przechadzając się po Mielnie w jeden z weekendów w listopadzie zauważyłam, że większość turystów to już raczej osoby starsze - prawdopodobnie emeryci, którzy spacerują po plaży lub odpoczywają w lokalnych restauracjach. Deptak i stoiska zakupowe niemal świecą pustakmi. W galerii poniżej znajdziecie zdjęcia.

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Mielno jesienią. Tak wygląda poza sezonem [ZDJĘCIA]

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Co można robić w Mielnie poza sezonem?

Popularny kurort w województwie zachodniopomorskim ma sporo do zaoferowania również poza sezonem letnim. Jesienią, zimą i wczesną wiosną można tu odpocząć od tłumów, spacerować nad Bałtykiem, korzystać z zabiegów SPA i odkrywać malownicze okolice.

Co ważne, Mielno jest położone między Morzem Bałtyckim a jeziorem Jamno, dzięki czemu stanowi atrakcyjny kierunek nie tylko dla miłośników plażowania, ale również aktywnego wypoczynku.

Co robić w Mielnie poza sezonem? Najciekawsze atrakcje