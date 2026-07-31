Najdłuższy etap Tour de Pologne zakończy się w Koszalinie. Znamy szczegóły trasy

Tour de Pologne 2026 wystartuje na Pomorzu

Tegoroczne zmagania w ramach 83. Tour de Pologne zaplanowano w terminie od 3 do 9 sierpnia 2026 roku. Kolarze rozpoczną swoją sportową przeprawę w Gdyni, aby po przejechaniu 234 kilometrów finiszować w Koszalinie. Taki dystans sprawia, że będzie to najdłuższy odcinek w całym nadchodzącym wyścigu. Choć zawodnicy wystartują nad brzegiem Morza Bałtyckiego, z każdym kolejnym dniem peleton będzie kierował się w południowe rejony kraju. Całe wydarzenie odbywa się pod hasłem „Północ–Południe", a uroczyste zakończenie zmagań zlokalizowano w Wieliczce.

Trasa Gdynia – Koszalin w Tour de Pologne 2026 to ogromne wyzwanie

Otwierający wyścig dystans może na pierwszy rzut oka sprzyjać typowym sprinterom, ale ukształtowanie terenu zwiastuje zupełnie inną rywalizację. Uczestnicy będą musieli zmierzyć się z przewyższeniami sięgającymi łącznie ponad dwóch tysięcy metrów. Kluczowym momentem okaże się premia górska ulokowana na Górze Chełmskiej. Ten wymagający podjazd znajduje się ledwie sześć kilometrów przed ostateczną linią mety w Koszalinie. Taka konfiguracja końcówki otwiera szansę na skuteczne ataki dla specjalistów od klasyków oraz kolarzy celujących w wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej.

Tour de Pologne w Koszalinie. O której kolarze wjadą do miasta?

Inauguracyjny etap zaplanowano na poniedziałek, 3 sierpnia. Peleton zamelduje się na ulicach Koszalina w godzinach popołudniowych, co wiąże się z pewnymi komplikacjami logistycznymi. Zmotoryzowani oraz okoliczni mieszkańcy powinni przygotować się na tymczasowe utrudnienia w ruchu drogowym, a także wyłączenia z użytku poszczególnych ulic na trasie przejazdu sportowców.

Dokładne godziny przejazdu Tour de Pologne 2026 w okolicach Koszalina

Twórcy wyścigu opracowali wstępny harmonogram czasowy, przyjmując średnie tempo grupy na poziomie 41 km/h. Według tych założeń uczestnicy wjadą w rejon koszaliński wczesnym popołudniem. Walka o cenne punkty na Premii Górskiej PZU III kategorii na Górze Chełmskiej rozegra się w okolicach godziny 16:23, po czym sportowcy natychmiast ruszą w stronę mety. Końcowa linia pierwszego etapu została umiejscowiona przy ulicy Zwycięstwa w Koszalinie, gdzie kolarze spodziewani są około 16:32. Należy jednak pamiętać, że podane godziny mają charakter czysto orientacyjny i mogą ulec przesunięciu w zależności od rzeczywistej dynamiki jazdy peletonu.