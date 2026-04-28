Niemiecki portal zachwycony polskim kurortem nad Bałtykiem. Nie chodzi o Świnoujście ani Kołobrzeg

Największa sztuczna plaża w Europie znajduje się w Jarosławcu

Serwis travelbook.de zaznacza, że w kameralnym Jarosławcu nad Morzem Bałtyckim uformowano gigantyczny pas piasku, który stanowi obecnie najpotężniejsze tego rodzaju przedsięwzięcie w Europie. Nasi zachodni sąsiedzi chętnie zestawiają tę miejscowość z Dubajem, ponieważ to właśnie wykreowana przez człowieka linia brzegowa stała się znakiem rozpoznawczym tego nadmorskiego regionu.

Zdumiewający jest fakt, że cała inwestycja pierwotnie w ogóle nie zakładała uciechy urlopowiczów. Była to stanowcza reakcja na niszczycielską działalność fal bałtyckich, które przez lata zagrażały pobliskiemu klifowi. Chcąc uchronić lokalne zabudowania, polskie służby podjęły się radykalnej obrony wybrzeża, co polegało między innymi na systematycznym nawożeniu urobku wydobytego prosto z morskich głębin.

Turystyka w Jarosławcu rozkwita. „Polski Dubaj” zyskuje na popularności

Redaktorzy portalu podkreślają, że polskie wybrzeże od bardzo dawna stanowi niezwykle popularny kierunek wakacyjny, który każdego roku przyciąga miliony wczasowiczów, w tym ogromną rzeszę podróżnych z Niemiec. Choć sam Jarosławiec przez lata pozostawał w cieniu znacznie większych i głośniejszych ośrodków wypoczynkowych, ta sytuacja właśnie ulega radykalnej zmianie.

Wszystko za sprawą imponującego powiększenia strefy brzegowej, która według doniesień medialnych rozrosła się już do niemal pięciu hektarów powierzchni. Niezwykle jasny piasek i zupełnie nowy teren przeznaczony do rekreacji sprawiły, że ten nadbałtycki zakątek jest aktualnie jednym z najchętniej uwiecznianych na fotografiach miejsc w całym regionie.

Atrakcje w Jarosławcu. Kurort nad Bałtykiem oferuje coraz więcej

Jak zauważyli niemieccy dziennikarze, finansowe zaangażowanie w rozwój miejscowości nie ograniczyło się wyłącznie do usypania piasku. Na szczycie chronionego klifu zbudowano liczne lokale gastronomiczne, wytyczono wygodne deptaki i przygotowano specjalne tarasy widokowe. Baza turystyczna Jarosławca z każdym kolejnym sezonem staje się coraz bardziej kompletna, co skutecznie winduje tę lokalizację na listach najpopularniejszych wakacyjnych hitów.

Sztuczna plaża w Jarosławcu musi być stale odbudowywana

Niemieccy autorzy tekstu z portalu travelbook.de mocno akcentują, że stworzona przez inżynierów linia brzegowa nie jest dziełem trwałym i niepodatnym na warunki atmosferyczne. Aby zachować jej imponujące gabaryty, niezbędne jest prowadzenie cyklicznych prac konserwacyjnych, ponieważ wzburzone fale i porywisty wiatr nieubłaganie wypłukują surowiec. Wymusza to regularne dostawy piasku, przez co plaża nieustannie się odradza, a w pewnych momentach wydaje się nawet obszerniejsza niż zazwyczaj.

Inwestycja w Jarosławcu budzi sprzeciw ekologów

Chociaż spektakularne przedsięwzięcie nad Bałtykiem zbiera pochwały za zabezpieczenie skarpy i stymulowanie lokalnej turystyki, serwis przypomina o pojawiających się kontrowersjach. Przedstawiciele Europejskiej Agencji Środowiska alarmują, że ingerowanie w ukształtowanie brzegów zaburza naturalny rytm przyrody i może znacząco wpływać na funkcjonowanie morskiego ekosystemu. Dodatkowym minusem są koszty, ponieważ bez nieprzerwanych nakładów finansowych i regularnych prac imponujący efekt błyskawicznie by przepadł.

Niemieccy turyści odkrywają wakacje w Jarosławcu

Nikt nie ma dziś wątpliwości, że pomorska miejscowość na dobre zagościła na radarach zachodnich podróżników. Jeśli entuzjazm opisywany przez niemieckie media przełoży się na realne rezerwacje letnich noclegów, tak zwany „polski Dubaj” ma ogromną szansę stać się absolutnym faworytem wśród nadbałtyckich destynacji turystycznych.

