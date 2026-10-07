Niezwykły widok na nadbałtyckiej plaży. Turyści nie mogą wyjść z podziwu

Fioletowa plaża w Mielnie

Niecodzienny krajobraz zaskoczył spacerowiczów na plaży w okolicy Kanału Jamneńskiego w Mielnie. Na długości od kilkuset metrów do około kilometra jasny piasek pokryły fioletowe i bordowe smugi. Świadkowie tego zjawiska przyrównywali barwy do lawendy, wrzosu, a nawet rozgniecionych leśnych owoców.

W mediach społecznościowych szybko zaroiło się od fotografii tego niecodziennego widoku, co natychmiast przyciągnęło uwagę turystów. Pojawiły się pytania o powody tego fenomenu. Choć niektórzy sugerowali zakwity glonów, chemikalia czy zanieczyszczenia, prawda okazała się zupełnie inna i niezwykle ciekawa.

Minerały zmieniły kolor piasku w Mielnie

Sekret tego zjawiska kryje się w naturze, a dokładniej w minerałach ciężkich z grupy krzemianów, takich jak granaty oraz magnetyt i inne związki żelaza. Zazwyczaj te składniki osadów morskich ukrywają się pośród miliardów ziarenek jasnego kwarcu, pozostając niezauważonymi dla ludzkiego oka.

Gdy jednak nadciągają potężne sztormy, wzburzone morze pełni funkcję gigantycznego sita. Fale wypłukują i zabierają ze sobą lżejszy kwarc, a na brzegu zostawiają znacznie cięższe drobiny minerałów. To właśnie ten proces odpowiada za powstanie malowniczych, wrzosowych i bordowych pasów na plaży.

Rzadki fenomen po sztormach nad Bałtykiem

Geolodzy uspokajają, że takie zjawiska od czasu do czasu można zaobserwować nad polskim morzem, szczególnie w okresie jesiennych wichur. Ich występowanie i czas trwania są jednak ściśle uzależnione od aktualnej pogody oraz cyrkulacji morskich prądów, co czyni je niezwykle ulotnymi.

Niestety, fioletowy spektakl nie trwa wiecznie. Wystarczy zmiana pogody, by kolejne fale naniosły nową warstwę kwarcu lub zabrały kolorowe minerały z powrotem do morza. Dlatego łowcy niezwykłych widoków muszą reagować błyskawicznie, by uwiecznić to zjawisko.

Czy fioletowy piasek w Mielnie jest groźny?

Specjaliści zapewniają, że nie ma absolutnie żadnych powodów do niepokoju. Kolorowy piasek to wyłącznie efekt nagromadzenia naturalnych minerałów, a nie wynik jakiegokolwiek zanieczyszczenia czy toksycznego wycieku. Przebywanie na takiej plaży jest w pełni bezpieczne zarówno dla spacerowiczów, jak i ich czworonogów.

Polskie wybrzeże potrafi zaskakiwać, a fioletowy piasek nad Bałtykiem to rzadkość. Nic dziwnego, że wieść o tym niezwykłym widoku przyciągnęła wielu ciekawskich, którzy zapragnęli na własne oczy zobaczyć ten niemalże bajkowy, stworzony przez samą naturę krajobraz.

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