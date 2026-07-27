Nissan wjechał pod lokomotywę wąskotorówki. Kierowca trafił do szpitala

Zderzenie Nissana z lokomotywą w Koszalinie

Do wypadku doszło w godzinach popołudniowych, kiedy to kierujący Nissanem wjechał na przejazd. W tym samym czasie torami poruszała się Koszalińska Kolej Wąskotorowa. Choć lokomotywa jechała bardzo powoli, uderzenie wywołało spore zniszczenia w samochodzie osobowym, a sam kierujący autem potrzebował pilnej interwencji ratowników.

Służby zadysponowały na miejsce Państwową Straż Pożarną. Strażacy zajęli się zabezpieczeniem terenu oraz weryfikacją, czy żaden z pasażerów pociągu nie wymaga pomocy medycznej.

Dziesiątki pasażerów w pociągu

Podczas niedzielnego kursu w wagonikach przebywało 65 pasażerów oraz siedmioosobowa obsługa. Z oficjalnych informacji wynika, że nikt z podróżujących wąskotorówką nie odniósł żadnych obrażeń. Przedstawiciele służb ratunkowych zaznaczają, że przed dramatycznymi skutkami uchroniła wszystkich niewielka prędkość maszyny oraz błyskawiczna reakcja osoby prowadzącej skład.

Poszkodowany kierowca Nissana przeszedł na miejscu badanie wykonane przez zespół ratownictwa medycznego, po czym zdecydowano o jego transporcie do placówki szpitalnej. Jest to jedyna osoba ranna w tym incydencie.

Koszalińska policja bada przyczyny wypadku na torach

Po zakończeniu działań przez jednostki straży pożarnej, śledztwo na miejscu przejęli funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Zadaniem mundurowych jest teraz ustalenie dokładnych powodów wjazdu osobówki na przejazd, mimo konieczności zachowania tam szczególnej uwagi. Jednym z głównych wątków branych pod uwagę jest zignorowanie znaków drogowych.

Zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

Kodeks drogowy jednoznacznie definiuje, jak należy postępować przed przecięciem torowiska, bez względu na rodzaj pociągów tam kursujących. Zmotoryzowani mają bezwzględny obowiązek wzmożenia czujności i upewnienia się, że nie nadjeżdża żaden pojazd szynowy, a sygnalizatory nie wyświetlają zakazu wjazdu. Szczególną uwagę należy zachować przy torowiskach kolejek turystycznych, które nierzadko przecinają tereny zabudowane i potrafią nadjechać bez większego hałasu. Zignorowanie tych zasad i wjazd pod nadjeżdżający pociąg grozi tragicznymi w skutkach wypadkami.

Koszalińska Kolej Wąskotorowa przyciąga turystów

Wąskotorówka w Koszalinie to znana w całym regionie atrakcja, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Każdego dnia zabiera na pokład setki urlopowiczów, kursując przez niezwykle urokliwe tereny w okolicach miasta. Wypadek z minionej niedzieli udowadnia, że rozwaga na każdym przejeździe kolejowym, nawet tym o charakterze turystycznym, jest sprawą najwyższej wagi.

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie