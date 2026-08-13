Tłumy na plaży w Sarbinowie. Wszyscy patrzyli w niebo

W środowy wieczór na plaży w Sarbinowie pojawiło się sporo osób, które chciały zobaczyć częściowe zaćmienie Słońca. Wczasowicze patrzyli w stronę zachodzącego Słońca i czekali, aż Księżyc zacznie przesłaniać jego tarczę.

Niektórzy byli dobrze przygotowani i mieli specjalne okulary do obserwowania zaćmienia. Inni postawili na bardziej nietypowe rozwiązanie – na plaży pojawiły się nawet osoby w maskach spawalniczych. Poniżej pokazujemy zdjęcia z tego wyjątkowego wieczoru.

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Tak wyglądało zaćmienie Słońca nad Bałtykiem. Było pięknie! [ZDJĘCIA]

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Zaćmienie Słońca nad Bałtykiem. Zrobiło się chłodniej i mroczniej

Zjawisko było nie tylko spektakularne wizualnie, ale wpłynęło również na odczuwalne warunki atmosferyczne na plaży. W czasie zaćmienia temperatura wyraźnie spadła, a wokół zapadł półmrok. Charakterystyczne przygaszenie wieczornego światła potęgowało wyjątkowość całego zdarzenia nad brzegiem morza.

Zaćmienie Słońca w Polsce. Kiedy kolejne spektakularne zjawisko?

Wczorajsze obserwacje częściowego zaćmienia Słońca dostarczyły wielu wrażeń, a co istotne, kolejne podobne zjawisko w Polsce nastąpi stosunkowo szybko. Już 2 sierpnia 2027 roku miłośnicy astronomii w naszym kraju znów będą mieli okazję do podziwiania przysłoniętej tarczy słonecznej. Tym razem wydarzy się to jednak w godzinach porannych, co może zagwarantować jeszcze bardziej widowiskowy efekt niż 12 sierpnia 2026 roku. Osoby, którym umknęło wczorajsze zaćmienie, powinny wpisać sobie tę datę do kalendarza - 02.08.2027 r.

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