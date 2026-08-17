Hotel Atlantic Nowe Bielice. Jak z amerykańskiego snu

Hotel Atlantic powstał w 2003 roku w Nowych Bielicach, zaledwie kilka kilometrów od Koszalina. Obiekt wyróżniał się na tle innych hoteli w regionie nietypową konstrukcją i stylem inspirowanym amerykańskimi kompleksami hotelowymi.

75 pokoi, basen i luksusowe apartamenty

W czasach świetności Atlantic oferował 75 pokoi, w tym sześć luksusowych apartamentów. Goście mogli korzystać m.in. z restauracji, kawiarni, basenu, jacuzzi, sauny, siłowni i solarium, co na początek XXI wieku było czymś wyjątkowym. Hotel był również przygotowany na organizację konferencji, bankietów, szkoleń i innych dużych wydarzeń. Atlantic reklamowano więc jako nowoczesny obiekt, który miał odpowiadać na potrzeby najbardziej wymagających klientów. Niestety, nie wszystko poszło po myśli inwestorów i dziś obiekt stoi opuszczony, pogrążony w smutku.

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Opuszczony hotel Atlantic obok Koszalina [ZDJĘCIA]

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Atlantic Nowe Bielice stoi opuszczony

Hotel został zamknięty pod koniec 2011 roku. Od tego momentu budynek stopniowo zaczął popadać w ruinę. Co ciekawe, obiekt był swego czasu wystawiony na sprzedaż, a cena do najniższych nie należała, bowiem mowa o 8 000 000 zł.

Nie znalazł się jednak nabywca, który przywróciłby hotelowi dawny blask. Z biegiem lat Atlantic był coraz bardziej dewastowany. Wybito okna, zniknęły drzwi i wyposażenie, a budynek kilkukrotnie ucierpiał w wyniku pożarów. Dziś po dawnym luksusie zostały przede wszystkim puste pomieszczenia, ślady wyposażenia i niszczejący basen.

Niestety, ale Atlantic miał być wizytówką okolic Koszalina i namiastką wielkiego świata. Ostatecznie stał się jednym z najbardziej charakterystycznych opuszczonych obiektów w regionie. Zdjęcia tego miejsca znajdziecie w galerii zdjęć poniżej, a relację wideo zamieszczamy poniżej.