Pobili rekord Polski w kibicowaniu. Tłumy na trybunach

Tłumy na trybunach, energia na parkiecie

Publiczność nie tylko oglądała mecze – ona żyła każdym rzutem, każdym przechwytem i każdą akcją. Kibice z lokalnych szkół i uczelni stworzyli atmosferę, której nie powstydziłyby się największe hale świata.

Dlaczego ten rekord jest tak ważny?

Choć koszykówka 3x3 zdobywa popularność na świecie, w Polsce wciąż walczy o swoje miejsce. Zwykle mecze tej odmiany przyciągają znacznie mniejsze grupy fanów. Dlatego tak imponująca frekwencja w Koszalinie to sygnał, że dyscyplina ma potencjał, a kibice chcą jej więcej.

Kreatywny doping i sportowa rywalizacja

Turniej był nie tylko sportowym wydarzeniem, ale też świętem kibiców. Szkoły rywalizowały o nagrody za najliczniejszą i najbardziej kreatywną grupę dopingującą.

Najliczniejsza grupa kibiców: I LO im. St. Dubois w Koszalinie

Najbardziej kreatywny doping: Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta

Na parkiecie rywalizowały drużyny szkół średnich oraz uczelni wyższych, a całość zwieńczył koncert Skolima, który dodatkowo podgrzał atmosferę.

Do światowego rekordu brakuje niewiele

Światowy rekord frekwencji w koszykówce 3x3 padł podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu – około 4000 widzów. Koszalin jest więc już na półmetku drogi do światowej czołówki.

Koszalin pokazał, że potrafi kibicować jak nikt inny

Rekord 2321 kibiców to nie tylko liczba – to dowód, że koszykówka 3x3 ma w Polsce przyszłość. A Koszalin, dzięki energii swoich mieszkańców, stał się jej symbolem.

QUIZ. Nie tylko Marcin Gortat. Co wiesz o polskiej koszykówce? Pytanie 1 z 10 Kiedy, po raz ostatni przed długą przerwą, Polska grała na koszykarskich mistrzostwach świata? W 1959 r. W 1967 r. W 1975 r. Następne pytanie