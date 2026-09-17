Zdetronizował Mielno i Międzyzdroje. Ten nadmorski kurort to nowy król wakacji

Podsumowanie wakacji. Jakie miejscowości wybierali Polacy?

Sezon urlopowy właśnie się skończył, co pozwala na przeanalizowanie najnowszych trendów w polskiej turystyce. Wielu wczasowiczów spędziło ten czas nad Bałtykiem, na górskich szlakach lub poza granicami kraju. Jak wynika z informacji zebranych przez serwis rezerwacyjny Triverna.pl, tegoroczne wybory urlopowe Polaków uległy pewnym modyfikacjom w stosunku do poprzednich lat.

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Wakacje we wrześniu. Te kierunki to strzał w dziesiątkę! [LISTA]

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Nowy lider. Kołobrzeg wyprzedza Międzyzdroje

Z analizy danych przygotowanej przez platformę Triverna.pl jasno wynika, że tegorocznym zwycięzcą turystycznych zestawień jest Kołobrzeg. To właśnie ten ośrodek wskoczył na sam szczyt listy najchętniej rezerwowanych miejsc w kraju. Warto odnotować, że jeszcze w poprzednim sezonie zajmował on zaledwie piątą pozycję. Dzięki temu spektakularnemu awansowi Kołobrzeg pozbawił pozycji lidera Międzyzdroje, które królowały w rankingach w minionych latach.

TOP 10 miejscowości z największą liczbą rezerwacji

Choć Kołobrzeg triumfuje, turyści tłumnie odwiedzali również inne znane lokalizacje. Druga pozycja przypadła wspomnianym wcześniej Międzyzdrojom, a na trzecim miejscu uplasowało się Świnoujście. Sporym zainteresowaniem cieszyło się także Dźwirzyno, notując awans na czwartą pozycję, natomiast Mielno zadowoliło się szóstym miejscem. Wśród dziesięciu najpopularniejszych destynacji znalazły się jeszcze Ustroń, Gdańsk oraz położone niedaleko Żywca Zarzecze.

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Rosnący apetyt na luksus. Hotele o podwyższonym standardzie zyskują

Charakterystycznym zjawiskiem minionych wakacji był wyraźny zwrot ku wypoczynkowi o wyższym standardzie. Zgromadzone dane pokazują, że ponad połowa wszystkich zapytań (50,5 proc.) dotyczyła hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych oraz ekskluzywnych resortów.

Stanowi to zauważalny wzrost w porównaniu do ubiegłego roku, ponieważ udział obiektów klasy premium podniósł się o 3,6 punktu procentowego. Do tego wyniku przyczynił się z pewnością nowo otwarty w tym sezonie hotel Gołębiewski w Pobierowie, który przyciągnął rzesze gości.

Wśród obiektów o wyższym standardzie największą popularnością cieszyły się hotele z czterema gwiazdkami, generujące 28,6 proc. rezerwacji. Luksusowe ośrodki wypoczynkowe wybrało 15,8 proc. podróżujących, a na hotele pięciogwiazdkowe zdecydowało się 6,1 proc. turystów.