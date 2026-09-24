Wjechała pod opuszczające się szlabany. Kobieta na rowerze surowo ukarana

Spis treści
Niebezpieczne zachowanie 48-latki w Wałczu
Sytuacja miała miejsce na ulicy Wojska Polskiego w Wałczu, gdzie policjanci sprawdzali, jak na drodze zachowują się piesi i rowerzyści. Funkcjonariusze z drogówki obserwowali, czy uczestnicy ruchu przestrzegają przepisów.
Nagle ich oczom ukazał się mrożący krew w żyłach widok. Kobieta na rowerze postanowiła zignorować sygnały ostrzegawcze i wjechała wprost pod zamykające się szlabany na przejeździe kolejowym. To jeden z najczęstszych błędów, który może doprowadzić do katastrofy na torach.
Mundurowi natychmiast wkroczyli do akcji. Według policyjnego raportu 48-letnia rowerzystka miała świadomość swojego przewinienia i przyznała się do winy.
Wysoka grzywna za lekkomyślność
Dla 48-latki nie było taryfy ulgowej. Za to rażące wykroczenie mundurowi nałożyli na nią grzywnę opiewającą na 2 tysiące złotych.
Stróże prawa przypominają, że migające czerwone światło i zamykające się zapory oznaczają bezwzględny zakaz wjazdu. Zbliżający się pociąg może pojawić się znienacka, a człowiek w starciu z maszyną jest skazany na porażkę.
Widmo tragedii w Sokolnikach Suchych
Ostatnio coraz częściej mówi się o tym, jak niebezpieczne są tego typu błędy. Powodem jest wypadek w Sokolnikach Suchych, który wywołał falę dyskusji na temat ignorowania przepisów na przejazdach.
Zaczęto nawet mówić o zaostrzeniu sankcji dla osób lekceważących sygnalizację i szlabany. Niestety, mimo licznych ostrzeżeń i apeli, wciąż jesteśmy świadkami skrajnie ryzykownych zachowań.
Z problemem zmagają się nie tylko kierowcy. Sytuacja z Wałcza udowadnia, że do grupy ryzykantów dołączają również cykliści i piesi, pragnący za wszelką cenę oszukać czas.
Ryzyko niewarte zdrowia
Policjanci powtarzają jak mantrę, że na torach nie można pozwolić sobie na błąd. Próba zaoszczędzenia chwili może kosztować nas wszystko.
Choć w Wałczu skończyło się tylko na stratach finansowych, kolejny taki wyczyn może mieć makabryczny finał. Właśnie dlatego służby raz jeszcze apelują o zdrowy rozsądek i respektowanie znaków na przejazdach kolejowych.