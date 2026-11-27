Turyści tłumnie przyjeżdżają nad Bałtyk. Ten kurort jest liderem

W najnowszym zestawieniu GUS dotyczącym turystyki na obszarach nadmorskich to Kołobrzeg znalazł się na pierwszym miejscu pod względem liczby turystów przypadających na mieszkańców. Jak wynika z opracowania obejmującego lipiec i sierpień 2026 roku, w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy z miejskiej bazy noclegowej skorzystało 185,5 tys. turystów.

Statystyki pokazują, że na każde 100 osób mieszkających w Kołobrzegu przypadało średnio 428 przyjezdnych korzystających z obiektów noclegowych. Oznacza to, że odwiedzających było w tym okresie ponad cztery razy więcej niż stałych mieszkańców.

Kołobrzeg wyprzedził inne nadmorskie miejscowości

Wynik Kołobrzegu wyróżnia się również na tle innych popularnych miejscowości nad Bałtykiem. W zestawieniu GUS na podium znalazły się także Gdańsk i Rewal. W pierwszej dziesiątce uwzględniono ponadto m.in. Władysławowo, Świnoujście oraz Międzyzdroje.

Turyści napędzają lokalny biznes, ale mieszkańcy widzą też minusy

Duża popularność Kołobrzegu to oczywiście korzyści dla lokalnej gospodarki. Rozbudowana baza hotelowa, restauracje, kawiarnie i liczne atrakcje turystyczne sprawiają, że sezon wakacyjny jest ważnym okresem dla przedsiębiorców. Przedstawiciel miejscowego urzędu podkreśla, że turystyka pozostaje jedną z głównych gałęzi gospodarki miasta.

Nie wszyscy patrzą jednak na turystyczny boom wyłącznie przez pryzmat zarobków. Część mieszkańców zwraca uwagę na wysokie koszty życia, które szczególnie odczuwalne są w sezonie. Problemem bywają również ceny usług, które rosną przed wakacjami, a po ich zakończeniu nie zawsze wracają do wcześniejszego poziomu. Do tego dochodzi większy ruch samochodowy i trudności z parkowaniem.

Plaża w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]