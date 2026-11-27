Zawiadomienie prezesa NFZ w sprawie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk przekazała na briefingu prasowym, że zawiadomienie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o możliwości popełnienia przestępstwa trafiło do śledczych na początku listopada. Sprawa dotyczy poświadczenia nieprawdy w dokumentacji świadczeń zdrowotnych z lat 2023–2024.

Z ustaleń kontrolerów Funduszu wynika, że Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie miał deklarować przeprowadzanie wysoko wycenianych procedur medycznych, podczas gdy w rzeczywistości wykonywał inne zabiegi.

„Nieprawidłowości miały polegać na tym, że szpital wykazywał, że przeprowadził procedury medyczne wysokopłatne, podczas gdy faktycznie przeprowadzone zostały procedury niegwarantowane, procedury, które nie wymagały hospitalizacji” – powiedziała prokurator Ewa Dziadczyk.

Zabiegi na kręgosłupie pod lupą śledczych. Zastrzyki z żelem zamiast implantów?

Postępowanie, nad którym nadzór w piątek przejęła Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, obejmuje zabiegi przeprowadzane w obrębie kręgosłupa.

„Szpital wykazywał, że przeprowadził procedury wszczepienia implantu, natomiast faktycznie były to procedury związane z podaniem żelu. Z zawiadomienia wynika, że zostało zakwestionowanych ponad 500 zabiegów” – przekazała rzeczniczka prokuratury.

Ustalenia te pokrywają się z wcześniejszymi nieoficjalnymi doniesieniami, według których pacjentom zamiast kosztownych implantów aplikowano zastrzyki z żelem rozliczane jako skomplikowane operacje neurochirurgiczne.

Kontrola NFZ w koszalińskim szpitalu. Zakwestionowanych zabiegów może być więcej

Prokuratura zwraca uwagę, że liczba ponad 500 zakwestionowanych zabiegów może nie odzwierciedlać pełnego rozmiaru nieprawidłowości, gdyż kontrolerzy NFZ sprawdzili tylko wybrane przedziały czasowe funkcjonowania jednostki.

Weryfikacji poddano operacje kręgosłupa z użyciem implantów z okresu od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 roku, a także zabiegi artroskopowe i przezskórne przeprowadzone od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 roku.

„Jaka była skala procederu, to będzie ustalane w toku postępowania przez prokuraturę. Będziemy ustalać, jaki procent zabiegów stanowiła ta próba kontrolna. Finalnie może być ich więcej” – oceniła prokurator Dziadczyk.

Podejrzenie wyłudzenia ponad 6,9 miliona złotych z NFZ. Grozi do 20 lat więzienia

Narodowy Fundusz Zdrowia wyliczył kwotę domniemanie nienależnie pobranych pieniędzy na ponad 6,9 miliona złotych, a śledczy nie wykluczają, że doszło do wyłudzenia tych środków. Potwierdzenie tych podejrzeń może skutkować surowymi konsekwencjami karnymi.

„Czyn wyłudzenia mienia znacznej wartości jest zagrożony karą do 10 lat pozbawienia wolności. Przy czym w tej konkretnej sytuacji, gdy mamy wskazaną pięciokrotność wyłudzenia mienia wielkich rozmiarów, to zagrożenie karą wzrasta do 20 lat pozbawienia wolności” – powiedziała rzeczniczka prokuratury.

Zawiadomienie złożone przez Fundusz wymienia także kilku lekarzy realizujących kwestionowane procedury, jednak na tym etapie śledczy nie podają ich nazwisk do wiadomości publicznej.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie odmawia komentarza. Czynności sprawdzające w Białymstoku

Sprawa znajduje się obecnie w fazie czynności sprawdzających. Część z nich toczy się w Białymstoku, gdzie miejscowi kontrolerzy NFZ sporządzali dokumentację pokontrolną oraz zbierali materiał dowodowy.

Dyrekcja koszalińskiej lecznicy nie komentuje tych doniesień. Rzeczniczka placówki Marzena Sutryk przekazała Polskiej Agencji Prasowej: „Z uwagi na postępowanie w prokuraturze, szpital nie będzie udzielał informacji”.

8

Sonda Byłeś/aś kiedyś w szpitalu? Tak Nie