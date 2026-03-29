Pomnik Ziemniaka w wielkanocnej odsłonie. Słynna bulwa znów zaskakuje

Największy pomnik ziemniaka na świecie w Biesiekierzu

Pomnik w Biesiekierzu to nie żart, lecz w pełni oficjalny symbol regionu. Konstrukcja wzniesiona w 1983 roku mierzy aż 9 metrów wysokości, a sama imponująca bulwa ma 3,95 m. Całość opiera się na stabilnym, trzyramiennym stelażu ze stali.

Dlaczego ziemniak? Historia pomnika w Biesiekierzu

Decyzja o upamiętnieniu akurat tego warzywa nie była przypadkowa. W Biesiekierzu prężnie działała Stacja Hodowli Roślin, której pracownicy wyhodowali aż dziewięć nowych odmian ziemniaka. To właśnie liczba wyhodowanych odmian zadecydowała o symbolicznej wysokości pomnika. Pomysłodawcą jego stworzenia był Mariusz Roeder, a wykonania rzeźby podjął się uznany artysta Wiesław Adamski.

Tajemnice słynnej bulwy z Biesiekierza

Co ciekawe, w latach osiemdziesiątych pomnik wyglądał inaczej – leżał bezpośrednio na ziemi, przypominając prawdziwego kartofla. Ponoć wyposażony był w ukryte drzwiczki, przez które można było dostać się do środka i wewnątrz degustować ziemniaczane smakołyki. Inicjatywa cieszyła się tak gigantycznym zainteresowaniem, że ostatecznie podjęto decyzję o umieszczeniu bulwy na wysokim stelażu.

Ziemniaczana stolica Polski w województwie zachodniopomorskim

Obecnie Pomnik Ziemniaka to jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych punktów na mapie Pomorza Zachodniego. Znajduje się w zestawieniach najdziwniejszych polskich pomników, zaraz obok słynnego Pomnika Paprykarza Szczecińskiego czy poznańskiego Pomnika Pyry. Miejsce to regularnie przyciąga turystów, a okoliczni mieszkańcy chętnie dbają o sezonowe ozdabianie monumentu.

Jak informują media, to właśnie Biesiekierz z powodzeniem rywalizuje z Poznaniem o tytuł ziemniaczanej stolicy naszego kraju, a wizerunek bulwy znalazł się nawet w oficjalnym herbie gminy.

Dlaczego warto odwiedzić Pomnik Ziemniaka?

Monument jest łatwo dostępny, znajduje się tuż przy drodze, co ułatwia krótki postój i zrobienie pamiątkowej fotografii.

To jedna z najbardziej znanych i osobliwych atrakcji turystycznych w Polsce.

Przy okazji wizyty można zwiedzić pobliskie zabytki, w tym kościół z XIV wieku oraz zespół pałacowo-parkowy, a droga do pobliskiego Koszalina zajmuje tylko kilkanaście minut.

Pomnik Ziemniaka w wielkanocnym wydaniu

Pomnik w Biesiekierzu był już wielokrotnie "przebierany" przy różnych okazjach. Teraz, z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, można go podziwiać w postaci pisanki. Zobaczcie zdjęcia!

11

