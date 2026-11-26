Kontrola NFZ w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Sprawa trafiła do prokuratury

Narodowy Fundusz Zdrowia złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Koszalinie. Śledczy poinformowali w komunikacie, że pismo dotyczy nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Inspektorzy NFZ sprawdzali placówkę w okresie od 5 sierpnia 2025 roku do 26 marca 2026 roku. Złożone zawiadomienie wskazuje na nieprawidłowości przy realizacji kontraktu na świadczenia neurochirurgiczne, które obejmowały hospitalizacje związane z zabiegami na kręgosłupie.

Wątpliwości w sprawie zabiegów neurochirurgicznych

Według nieoficjalnych ustaleń Radia ESKA przebieg części procedur mógł odbiegać od zapisów w dokumentacji medycznej oraz rozliczeń trafiających do NFZ. Z informacji rozgłośni wynika, że pacjentom zamiast kosztownych implantów podawano zastrzyki z żelem, co miało zajmować jedynie kilkadziesiąt sekund. Takie działania miały być jednak rozliczane jako skomplikowane operacje z zakresu neurochirurgii.

Obecnie śledczy potwierdzają wyłącznie prowadzenie czynności sprawdzających w tej sprawie.

- Mogę potwierdzić, że takie zawiadomienie od prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia faktycznie trafiło do Prokuratury Rejonowej w Koszalinie. Jest ono przedmiotem prowadzonego w tej chwili postępowania sprawdzającego. Zawiadomienie wpłynęło kilka dni temu do tutejszej prokuratury – informuje w rozmowie z Radiem ESKA prokurator rejonowa Maria Kociubińska.

Trwa weryfikacja zawiadomienia

Przedstawicielka koszalińskiej prokuratury przekazała, że w działania zaangażowano już funkcjonariuszy policji.

- Zostały zlecone wstępne czynności funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Po ich wykonaniu prokurator nadzorujący postępowanie będzie wydawał dalsze dyspozycje. Chodzi o wykonywanie zabiegów właśnie w niewłaściwy sposób – dodaje prokurator.

Prowadzone postępowanie ma na tym etapie charakter sprawdzający. Śledczy weryfikują dane z zawiadomienia i zbierają materiały, aby ocenić, czy istnieją podstawy do wszczęcia formalnego śledztwa.

NFZ żąda zwrotu blisko 7 milionów złotych

Konsekwencje przeprowadzonej kontroli mogą być dla lecznicy bardzo dotkliwe finansowo. Z ustaleń Radia ESKA wynika, że Narodowy Fundusz Zdrowia wezwał szpital do zwrotu blisko 7 milionów złotych. Takie roszczenie to rezultat ustaleń poczynionych przez białostockich inspektorów Funduszu.

Ostateczne stanowisko koszalińskiej placówki wobec tych zarzutów nie jest jeszcze znane i nie wiadomo, czy szpital będzie kwestionować ustalenia kontrolerów. Jeżeli czynności sprawdzające potwierdzą podejrzenia zawarte w piśmie NFZ, sprawa może mieć dalszy ciąg przed organami ścigania.

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