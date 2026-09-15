Przełom w sprawie zaginionej Emilii Koprowskiej. Policja odnalazła jej telefon. "Sprawdzamy to urządzenie"

30 sierpnia 2026 roku zaginęła 37-letnia Emilia Koprowska. Jak twierdzi jej mąż, po imprezie techno w zachodniopomorskim Darłowie pokłócili się o sprawy finansowe i rozeszli się w drodze powrotnej. Kobieta jednak nigdy nie wróciła do domu. Od momentu zgłoszenia trwają intensywne działania poszukiwawcze, w które zaangażowano służby z Koszalina, Darłowa, Kołobrzegu oraz innych lokalnych jednostek. Mimo przesłuchań i przeczesywania terenu, długo nie było żadnego śladu. Sytuacja uległa zmianie 15 września 2026 roku, gdy policja poinformowała o odnalezieniu telefonu należącego do 37-latki.

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- Możemy powiedzieć, że mamy pewien przełom w sprawie. Policjanci znaleźli w Darłowie telefon należący do zaginionej. Był wyłączony. Urządzenie będzie poddane ekspertyzie - powiedziała w rozmowie z o2.pl st. asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Rodzina zaginionej nie traci nadziei, mimo upływu czasu. Podczas niedawnej konferencji zorganizowanej przez biuro Krzysztofa Rutkowskiego wystąpili bracia Emilii, Jerzy i Piotr. Podkreślili swoją determinację w odnalezieniu siostry, unikając przy tym spekulacji na temat przyczyn jej zniknięcia.

Detektyw Krzysztof Rutkowski w akcji. Policja zabiera głos

Bracia zaginionej apelują o wszelkie informacje, które mogłyby pomóc w poszukiwaniach, prosząc o kontakt z policją. Zaznaczyli, że ich działania się nie zakończą, ale bez wsparcia społecznego i służb będzie to niezwykle trudne. Z kolei Krzysztof i Maja Rutkowscy przypomnieli, że za każdym zaginięciem kryje się dramat konkretnej rodziny, a nie tylko internetowa sensacja.

- Emilio, gdziekolwiek jesteś, pamiętaj, że czekają na ciebie ludzie, dla których jesteś całym światem. Mama, synek, bracia i cała rodzina wciąż mają nadzieję, że jesteś bezpieczna. Jeśli tylko możesz, odezwij się. Nie musisz niczego wyjaśniać. Najważniejsze, żeby wiedzieli, że żyjesz. A jeśli ktokolwiek wie, gdzie może być Emilia, prosimy, nie przechodźcie obojętnie. Każda informacja może mieć znaczenie - apelowała Maja Rutkowski.

Krzysztof Rutkowski przekazał śledczym zeznania, które w jego opinii miały być kluczowe. Funkcjonariusze ostudzili jednak entuzjazm detektywa. Jak poinformowała w rozmowie z portalem o2.pl st. asp. Izabela Sreberska, przekazane materiały nie stanowiły dla mundurowych żadnej nowości. Poszukiwania 37-latki wciąż trwają.

Policja apeluje o pomoc w sprawie Emilii Koprowskiej

Komenda Miejska Policji w Koszalinie wydała komunikat z prośbą o pomoc. Każdy, kto ma wiedzę o losach 37-latki, powinien niezwłocznie zgłosić się do służb.

Kobieta jest szczupłej budowy ciała, ma kasztanowe lub brązowe włosy i zielone oczy. Ma dwa charakterystyczne tatuaże: znak zodiaku Ryb po prawej stronie ciała oraz napis „KRYSTIAN” na palcu prawej dłoni.

W dniu zaginięcia Emilia Koprowska miała na sobie białe jeansy, białą koszulkę z napisem „Cherry”, czarną skórzaną kurtkę oraz białe buty marki „Big Star”. Miała ze sobą brązowy plecak i okulary w czerwonych oprawkach.