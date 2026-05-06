Przez lata było znane z tego, że jest po drodze do Mielna. Dziś świętuje 760-lecie istnienia

Anastazja Lisowska
2026-05-06 13:12

Przez lata było traktowane głównie jako wygodny przystanek w podróży nad Bałtyk - miejsce, które mija się w drodze do popularnych kurortów, rzadko zatrzymując się na dłużej. Dziś jednak coraz wyraźniej pokazuje, że jego rola nie kończy się na tej funkcji. Świętując 760 lat istnienia, Koszalin przypomina o bogatej historii, wielowiekowym dziedzictwie i rozwoju.

Koszalin
Koszalin - przystanek w drodze nad morze

Koszalin przez dekady funkcjonował w świadomości wielu turystów głównie jako miasto "po drodze" - punkt przejazdowy w kierunku nadmorskiego Mielna i bałtyckich plaż. Tymczasem jego historia, sięgająca średniowiecza, oraz dynamiczny rozwój sprawiły, że dziś Koszalin coraz częściej postrzegany jest jako pełnoprawny cel podróży, a nie jedynie przystanek w drodze nad morze.

Średniowieczne początki i rozwój miasta

Najstarsze dzieje grodu nad Dzierżęcinką sięgają czasów Polski Piastowskiej, a następnie okresu Księstwa Zachodniopomorskiego. Już w średniowiecznych źródłach, m.in. w Kronice Wielkopolskiej, miejscowość pojawia się jako jeden z grodów zdobytych w 1107 roku przez Bolesława Krzywoustego. Od X do XIII wieku funkcjonowała jako słowiański gród pełniący ważną rolę wobec pobliskiego ośrodka kultowego na Górze Chełmskiej, gdzie w XIII wieku wzniesiono kaplicę chrześcijańską i rozwijał się znany w średniowieczu ośrodek pielgrzymkowy. Przełomowym momentem w rozwoju osady było przejęcie jej w 1248 roku przez biskupa kamieńskiego oraz nadanie praw miejskich na prawie lubeckim w 1266 roku przez biskupa Hermana von Gleichen, co zapoczątkowało rozwój miasta jako ośrodka handlu i administracji.

Hanza i handel morski

W kolejnych wiekach miejscowość umacniała swoją pozycję gospodarczą, m.in. poprzez handel morski i przynależność do Hanzy, a także rozwój rzemiosła i przemysłu. Mimo zniszczeń wojennych, pożarów i zmian politycznych – od Brandenburgii i Prus po okres nowożytny – miasto stopniowo przekształcało się w ważny ośrodek Pomorza Środkowego. Po II wojnie światowej, w 1945 roku, zostało włączone do Polski, a w kolejnych dekadach pełniło funkcję administracyjnej stolicy regionu, rozwijając się jako centrum nauki, kultury i życia społecznego. 

760 lat historii i współczesne oblicze miasta

Co ciekawe, w 2026 roku Koszalin obchodzi jubileusz 760-lecia. Bez wątpienia to nie tylko okazja do świętowania, ale także do refleksji nad drogą, jaką przeszło miasto. Koszalin to dziś bowiem:

  • ośrodek akademicki i kulturalny,
  • centrum gospodarcze regionu,
  • miasto z rozwijającą się ofertą turystyczną,
  • ważny punkt na mapie Pomorza Środkowego.

Jednym z największych atutów miasta jest jego położenie - z jednej strony bliskość Bałtyku, z drugiej rozległe tereny leśne i jeziora. To sprawia, że miejscowość stanowi dobrą bazę wypadową zarówno nad morze, jak i w głąb Pomorza Środkowego.

760 lat Koszalina 21-24 maja 2026

Jak podaje Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w mieście, tegoroczne Dni Koszalina będą wyjątkowe bowiem mieszkańcy będą świętować 760-lecie nadania praw miejskich miastu. Jubileusz rozpocznie się 21 maja i potrwa do 24 maja. Uczestnicy mogą liczyć na wiele atrakcji i ciekawych wydarzeń. Największym show będą bez wątpienia koncerty. Na scenie koszalińskiego amfiteatru wystąpi m.in. PRO8L3M czy Krzysztof Zalewski.

