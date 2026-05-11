Regaty „Trzy Perły”. Otwarcie Sezonu Żeglarskiego w Kołobrzegu: znamy szczegóły wielkiego święta w porcie

Trzy Perły: Kołobrzeg, Darłowo i Ustka
Regaty „Trzy Perły” to prestiżowy cykl, którego kołobrzeski etap otwiera sezon żeglarski. Nazwa wydarzenia nawiązuje do trzech portowych miast: Kołobrzegu, Darłowa oraz Ustki. W tegorocznej edycji swój udział zadeklarowało już ponad 150 uczestników i 35 załóg, a lista zgłoszeń wciąż pozostaje otwarta.
„Chcieliśmy stworzyć imprezę dla wszystkich, nie tylko dla żeglarzy. Formuła jest otwarta dla każdego mieszkańca i turysty” – podkreślają organizatorzy.
Port Jachtowy tętniący życiem: moc atrakcji przez cały weekend
Serce wydarzenia bić będzie w kołobrzeskim Porcie Jachtowym. Program kulturalny obejmuje aż 26 wydarzeń, w tym występy 14 zespołów. Dla tych, którzy chcą poczuć morską przygodę z bliska, organizatorzy przygotowali możliwość zwiedzania jachtów. Kapitanowie udostępnią wybrane jednostki i opowiedzą, jak wygląda codzienne życie na pełnym morzu.
Na lądzie na gości czekać będzie:
- Strefa Gastronomiczna: 12 food trucków serwujących różnorodne dania.
- Piknik Żeglarski: Gry, zabawy i pokazy
- Pokazy karate
- Przejażdżki Skuterami: Chętni będą mogli bezpłatnie przepłynąć się motorówkami, łódkami i skuterami wodnymi.
Jubileuszowy Zlot Jungów
Ważnym elementem będzie 35. Zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej. To ogólnopolskie wydarzenie zgromadzi młodzież z całego kraju, kontynuując tradycję krzewienia kultury morskiej wśród najmłodszych pokoleń.
Jak dołączyć?
Wydarzenie odbędzie się w dniach 22–24 maja. Wszystkie atrakcje w Porcie Jachtowym są otwarte dla zwiedzających. Żeglarze chcący wystartować w regatach mogą rejestrować się poprzez formularz na stronie: baltyckagrupazeglarska.pl
Harmonogram wydarzenia:
DZIEŃ 1 – 22 maja 2026 (piątek)
16:00 – Powitanie załóg i otwarcie strefy gastronomicznej (food truck) oraz imprezy żeglarskiej w Reducie.
DZIEŃ 2 – 23 maja 2026 (sobota)
09:00–19:00 – Całodniowy piknik żeglarski w Porcie Jachtowym Kołobrzeg.
09:00 – Uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego z udziałem Prezydent Anny Mieczkowskiej.
10:45 – Odprawa sterników i wypłynięcie w morze.
11:30 – Uroczysta parada jachtów regatowych przy Latarni Morskiej.
12:00 – Start regat jachtów pełnomorskich „Trzy Perły" – wyścig o Puchar Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz start regat "Hansa 303" i "Optimist".
14:00 – Zakończenie biegów "Hansa 303" i "Optimist".
14:30 – Pokaz ratownictwa wodnego SAR i BSR
16:30 – Ceremonia wręczenia Pucharu Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz rozdanie i losowanie nagród.
DZIEŃ 3 – 24 maja 2026 (niedziela)
09:00–19:00 – Całodniowy piknik żeglarski w Porcie Jachtowym Kołobrzeg.
11:00 – Start regat „Trzy Perły"
15:00 – ogłoszenie wyników i zakończenie regat
Nie pozostaje nic innego, jak postawić żagle i obrać kurs na Kołobrzeg. Niezależnie od tego, czy jesteście doświadczonymi żeglarzami, czy po prostu szukacie pomysłu na rodzinny weekend, otwarcie sezonu z Bałtycką Grupą Żeglarską zapowiada się na wydarzenie, którego nie można przegapić. Do zobaczenia w porcie!