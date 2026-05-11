Regaty „Trzy Perły”. Otwarcie Sezonu Żeglarskiego w Kołobrzegu: znamy szczegóły wielkiego święta w porcie

Trzy Perły: Kołobrzeg, Darłowo i Ustka

Regaty „Trzy Perły” to prestiżowy cykl, którego kołobrzeski etap otwiera sezon żeglarski. Nazwa wydarzenia nawiązuje do trzech portowych miast: Kołobrzegu, Darłowa oraz Ustki. W tegorocznej edycji swój udział zadeklarowało już ponad 150 uczestników i 35 załóg, a lista zgłoszeń wciąż pozostaje otwarta.

„Chcieliśmy stworzyć imprezę dla wszystkich, nie tylko dla żeglarzy. Formuła jest otwarta dla każdego mieszkańca i turysty” – podkreślają organizatorzy.

Port Jachtowy tętniący życiem: moc atrakcji przez cały weekend

Serce wydarzenia bić będzie w kołobrzeskim Porcie Jachtowym. Program kulturalny obejmuje aż 26 wydarzeń, w tym występy 14 zespołów. Dla tych, którzy chcą poczuć morską przygodę z bliska, organizatorzy przygotowali możliwość zwiedzania jachtów. Kapitanowie udostępnią wybrane jednostki i opowiedzą, jak wygląda codzienne życie na pełnym morzu.

Na lądzie na gości czekać będzie:

Strefa Gastronomiczna: 12 food trucków serwujących różnorodne dania.

Piknik Żeglarski: Gry, zabawy i pokazy

Pokazy karate

Przejażdżki Skuterami: Chętni będą mogli bezpłatnie przepłynąć się motorówkami, łódkami i skuterami wodnymi.

Jubileuszowy Zlot Jungów

Ważnym elementem będzie 35. Zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej. To ogólnopolskie wydarzenie zgromadzi młodzież z całego kraju, kontynuując tradycję krzewienia kultury morskiej wśród najmłodszych pokoleń.

Jak dołączyć?

Wydarzenie odbędzie się w dniach 22–24 maja. Wszystkie atrakcje w Porcie Jachtowym są otwarte dla zwiedzających. Żeglarze chcący wystartować w regatach mogą rejestrować się poprzez formularz na stronie: baltyckagrupazeglarska.pl

Harmonogram wydarzenia:

DZIEŃ 1 – 22 maja 2026 (piątek)

16:00 – Powitanie załóg i otwarcie strefy gastronomicznej (food truck) oraz imprezy żeglarskiej w Reducie.

DZIEŃ 2 – 23 maja 2026 (sobota)

09:00–19:00 – Całodniowy piknik żeglarski w Porcie Jachtowym Kołobrzeg.

09:00 – Uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego z udziałem Prezydent Anny Mieczkowskiej.

10:45 – Odprawa sterników i wypłynięcie w morze.

11:30 – Uroczysta parada jachtów regatowych przy Latarni Morskiej.

12:00 – Start regat jachtów pełnomorskich „Trzy Perły" – wyścig o Puchar Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz start regat "Hansa 303" i "Optimist".

14:00 – Zakończenie biegów "Hansa 303" i "Optimist".

14:30 – Pokaz ratownictwa wodnego SAR i BSR

16:30 – Ceremonia wręczenia Pucharu Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz rozdanie i losowanie nagród.

DZIEŃ 3 – 24 maja 2026 (niedziela)

09:00–19:00 – Całodniowy piknik żeglarski w Porcie Jachtowym Kołobrzeg.

11:00 – Start regat „Trzy Perły"

15:00 – ogłoszenie wyników i zakończenie regat

Nie pozostaje nic innego, jak postawić żagle i obrać kurs na Kołobrzeg. Niezależnie od tego, czy jesteście doświadczonymi żeglarzami, czy po prostu szukacie pomysłu na rodzinny weekend, otwarcie sezonu z Bałtycką Grupą Żeglarską zapowiada się na wydarzenie, którego nie można przegapić. Do zobaczenia w porcie!