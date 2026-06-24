Robot chirurgiczny odciąży lekarzy w Drawsku Pomorskim. Przełom dla pacjentów

Robot chirurgiczny w Drawsku Pomorskim

Trwają zaawansowane prace nad instalacją nowoczesnego robota w lokalnym szpitalu. Urządzenie to ma służyć do przeprowadzania alloplastyki stawu kolanowego. Tego typu operacje wymagają od specjalistów olbrzymiej precyzji, a nowy system zdoła ją wielokrotnie spotęgować.

Przedstawicielka American Heart of Poland, Beata Staniaszczyk, zwraca uwagę na unikalność tej inicjatywy. Placówka w Drawsku Pomorskim stanie się prekursorem na terenie województwa zachodniopomorskiego, a w skali całego kraju będzie to zaledwie siódmy ośrodek dysponujący takim sprzętem medycznym.

Szkolenia zespołu przed pierwszymi zabiegami

Zanim nowoczesna aparatura zostanie wykorzystana podczas operacji, niezbędne jest przeprowadzenie gruntownego szkolenia personelu. Proces ten obejmie lekarzy ortopedów, ale także pielęgniarki i techników uczestniczących w zabiegach.

– Kursy certyfikacyjne odbędą się w lipcu, a pierwszy zabieg planujemy wykonać w pierwszej połowie sierpnia – zapowiada ordynator oddziału ortopedii, lek. Artur Bednarz.

Jak funkcjonuje robot podczas operacji?

Urządzenie to w żadnym wypadku nie zastąpi pracy chirurga. Stanowi raczej wsparcie, będąc swego rodzaju zaawansowanym narzędziem w jego rękach. System bada szczegóły anatomiczne pacjenta, a następnie umożliwia precyzyjne zaplanowanie całej procedury operacyjnej, co pozwala na idealne wpasowanie implantu i odtworzenie biomechaniki narządu.

Wdrożenie takiego sprzętu daje pacjentom wymierne korzyści, m.in.:

znacznie ograniczoną szansę na wystąpienie powikłań,

dużo lepsze ułożenie elementów protezy,

zdecydowanie szybszą rekonwalescencję.

Nowoczesny sprzęt służy pacjentom

Szpital w Drawsku Pomorskim obejmuje swoją opieką pacjentów z sześciu okolicznych powiatów. Ponadto z pomocy medycznej korzystają tam turyści spędzający czas na Pojezierzu Drawskim, a także wojskowi z pobliskiego poligonu. Pojawienie się innowacyjnego sprzętu medycznego to dla wielu osób spora szansa na dostęp do najwyższej jakości świadczeń.

Rozwój sieci placówek medycznych

Podmioty takie jak Grupa AHP oraz Scanmed, które kierują drawskim szpitalem, mają pod swoją pieczą 60 różnych jednostek medycznych w kraju. Należą do nich wielospecjalistyczne lecznice, ośrodki uzdrowiskowe oraz kliniki kardiologiczne. Co więcej, współpracując z Fundacją „Z sercem do Pacjenta”, realizują one też działania edukacyjne i z zakresu profilaktyki.

Sonda Miałeś/-aś kiedyś operację? Tak Tylko drobny zabieg Nie