Śmierć 16-latka pod kołami nieoznakowanego radiowozu. Prokuratura wydała pilny komunikat

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-17 14:43

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie prowadzi śledztwo po śmiertelnym wypadku w Kowalewiczkach, gdzie 14 lipca 2026 r. zginął 16-latek jadący na hulajnodze. Nastolatek został potrącony przez nieoznakowany radiowóz. Śledczy wydali pilny apel do osób, które mogły być świadkami tego dramatycznego zdarzenia.

Przewrócona niebieska hulajnoga elektryczna na poboczu drogi. O śmiertelnym wypadku nastolatka przeczytasz w Eska Koszalin.
Autor: Lunikka/ Shutterstock

Dramat na lokalnej drodze

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w gminie Darłowo około godziny 11:20. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami śledczych, 16-latek poruszający się na elektrycznej hulajnodze uderzył w nieoznakowane auto policji. Uderzenie było niezwykle silne, co spowodowało, że chłopiec poniósł śmierć na miejscu.

Na miejscu tragedii błyskawicznie pojawił się prokurator dyżurny, a także ratownicy i funkcjonariusze policji. Trasa została natychmiast zamknięta, by umożliwić służbom zebranie niezbędnego materiału dowodowego i zabezpieczenie wszystkich śladów.

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Prokuratura: „Potrzebujemy każdej informacji”

Sprawę szczegółowo bada Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, która za cel stawia sobie drobiazgowe odtworzenie całego zdarzenia. O zgłaszanie się osób mogących pomóc w tej sprawie apeluje zastępca Prokuratora Okręgowego, Ewa Dziadczyk. Niezwykle ważne jest ustalenie wszystkich szczegółów i tego, co działo się krótko przed zderzeniem.

– Każda osoba, która była w pobliżu miejsca wypadku lub widziała jego przebieg, powinna pilnie skontaktować się z prokuraturą. Nawet pozornie drobna informacja może mieć znaczenie dla ustalenia okoliczności tej tragedii – poinformowała Ewa Dziadczyk.

Prokuratorzy podkreślają, że cenne będą zeznania zarówno tych, którzy widzieli sam moment wypadku, jak i świadków, którzy obserwowali zachowanie kierowców radiowozu oraz nastolatka chwile wcześniej.

Gdzie zgłaszać się z informacjami?

Osoby dysponujące jakimikolwiek informacjami powinny jak najszybciej powiadomić Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Koszalinie. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • dzwoniąc pod numer telefonu: 94 34-28-657
  • wysyłając maila na adres: [email protected]

Śledczy gwarantują, że zbadają każdy sygnał, ponieważ może on okazać się przełomowy dla wyjaśnienia, kto odpowiada za śmierć nastolatka.

Co dalej?

Koszalińska prokuratura jest w trakcie prowadzonych czynności. Obecnie trwają:

  • badania zabezpieczonych śladów na miejscu wypadku,
  • rozmowy ze świadkami,
  • próby ustalenia tempa poruszania się obu pojazdów i dokładnego toru ich jazdy,
  • starania mające na celu pełne zrekonstruowanie zdarzenia.

Śledczy nie ukrywają, że to jedno z najtragiczniejszych zdarzeń w regionie w ostatnim czasie, a poznanie pełnej prawdy o jego przebiegu jest dla nich absolutnym priorytetem.

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