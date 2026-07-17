Śmierć 16-latka pod kołami nieoznakowanego radiowozu. Prokuratura wydała pilny komunikat

Dramat na lokalnej drodze

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w gminie Darłowo około godziny 11:20. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami śledczych, 16-latek poruszający się na elektrycznej hulajnodze uderzył w nieoznakowane auto policji. Uderzenie było niezwykle silne, co spowodowało, że chłopiec poniósł śmierć na miejscu.

Na miejscu tragedii błyskawicznie pojawił się prokurator dyżurny, a także ratownicy i funkcjonariusze policji. Trasa została natychmiast zamknięta, by umożliwić służbom zebranie niezbędnego materiału dowodowego i zabezpieczenie wszystkich śladów.

Prokuratura: „Potrzebujemy każdej informacji”

Sprawę szczegółowo bada Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, która za cel stawia sobie drobiazgowe odtworzenie całego zdarzenia. O zgłaszanie się osób mogących pomóc w tej sprawie apeluje zastępca Prokuratora Okręgowego, Ewa Dziadczyk. Niezwykle ważne jest ustalenie wszystkich szczegółów i tego, co działo się krótko przed zderzeniem.

– Każda osoba, która była w pobliżu miejsca wypadku lub widziała jego przebieg, powinna pilnie skontaktować się z prokuraturą. Nawet pozornie drobna informacja może mieć znaczenie dla ustalenia okoliczności tej tragedii – poinformowała Ewa Dziadczyk.

Prokuratorzy podkreślają, że cenne będą zeznania zarówno tych, którzy widzieli sam moment wypadku, jak i świadków, którzy obserwowali zachowanie kierowców radiowozu oraz nastolatka chwile wcześniej.

Gdzie zgłaszać się z informacjami?

Osoby dysponujące jakimikolwiek informacjami powinny jak najszybciej powiadomić Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Koszalinie. Można to zrobić na dwa sposoby:

dzwoniąc pod numer telefonu: 94 34-28-657

wysyłając maila na adres: [email protected]

Śledczy gwarantują, że zbadają każdy sygnał, ponieważ może on okazać się przełomowy dla wyjaśnienia, kto odpowiada za śmierć nastolatka.

Co dalej?

Koszalińska prokuratura jest w trakcie prowadzonych czynności. Obecnie trwają:

badania zabezpieczonych śladów na miejscu wypadku,

rozmowy ze świadkami,

próby ustalenia tempa poruszania się obu pojazdów i dokładnego toru ich jazdy,

starania mające na celu pełne zrekonstruowanie zdarzenia.

Śledczy nie ukrywają, że to jedno z najtragiczniejszych zdarzeń w regionie w ostatnim czasie, a poznanie pełnej prawdy o jego przebiegu jest dla nich absolutnym priorytetem.

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