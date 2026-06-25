Wspólna marka dla polskiego Bałtyku - Bursztynowe Wybrzeże

Za projektem stoi Fundacja Rozwoju Pomorza Środkowego. Jej przedstawiciele podkreślają, że turyści – szczególnie zagraniczni – często postrzegają polskie wybrzeże jako jeden region, a nie zbiór oddzielnych gmin. Dlatego zamiast promować pojedyncze kurorty, lepiej stworzyć jedną silną markę, która będzie łatwa do zapamiętania i rozpoznawalna na europejskim rynku turystycznym. Inspiracją są znane marki, takie jak Lazurowe Wybrzeże we Francji czy Costa Brava w Hiszpanii.

Jakie miejscowości mają tworzyć "Bursztynowe Wybrzeże"?

Projekt nie wyznacza sztywnych granic administracyjnych, ale jego twórcy wskazują, że pod wspólną marką mogłyby promować się najpopularniejsze kurorty środkowego wybrzeża. Wśród nich wymieniane są między innymi:

Kołobrzeg,

Mielno,

Łazy,

Darłowo,

Ustka,

Łeba.

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Ma być więcej turystów i dłuższy sezon

Twórcy projektu liczą, że wspólna marka zachęci do odwiedzania wybrzeża nie tylko w lipcu i sierpniu. Chcą promować region również wiosną, jesienią, a nawet zimą, wykorzystując potencjał uzdrowisk, tras rowerowych, wydarzeń kulturalnych i lokalnej kuchni.

Turyści zagraniczni, którzy odwiedzają nasz region, nie patrzą na pojedyncze gminy, które często same się teraz promują, ale na hasła. „Bursztynowe Wybrzeże” ma większą szansę na przyciągnięcie turystów z Niemiec czy Skandynawii - mówiła Dyrektor Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Anna Gardzińska, cytuje portal prk24.pl.

O koncepcji Bursztynowego Wybrzeża dyskutowali w ostatnich dniach w Koszalinie przedstawiciele samorządów, branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej oraz eksperci od promocji regionów. W najbliższym czasie ma powstać zespół roboczy odpowiedzialny za przygotowanie strategii rozwoju i promocji nowej marki.