Koszalin w 2076 roku według sztucznej inteligencji. Tak ma wyglądać dworzec i centrum

Współczesny Koszalin znajduje się w fazie intensywnych przemian, co często wiąże się z utrudnieniami dla mieszkańców, ale jednocześnie zwiastuje nadejście nowej jakości. Przebudowa ulicy Zwycięstwa oraz perypetie związane z powstaniem nowego dworca stały się punktem wyjścia do stworzenia futurystycznej prognozy. Sztuczna inteligencja przeanalizowała aktualne trendy urbanistyczne oraz realizowane inwestycje, aby odpowiedzieć na pytanie o wygląd miasta za pół wieku. Według wygenerowanej wizji, w 2076 roku stolica regionu ma być przestrzenią nowoczesną, pełną zieleni i przyjazną dla lokalnej społeczności.

Wielka metamorfoza i nowy dworzec

Obecne prace remontowe mogą stanowić zaledwie wstęp do całkowitej transformacji tkanki miejskiej. Symulacje sugerują, że mieszkańcy doczekają się wreszcie w pełni funkcjonalnego, nowoczesnego dworca kolejowego. Zmiany mają objąć również ścisłe centrum. Główna arteria miasta, ulica Zwycięstwa, w wizji AI traci swój samochodowy charakter na rzecz pieszych. Wygenerowane grafiki prezentują odważne koncepcje, w których beton ustępuje miejsca przyjaznej infrastrukturze, czyniąc tę część Koszalina wizytówką regionu. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie wizualizacje Koszalina za 50 lat według AI.

Koniec zatorów na trasie do Mielna?

Perspektywa najbliższych pięćdziesięciu lat przynosi optymistyczne scenariusze także dla kierowców i turystów zmierzających nad morze. Palący problem sezonowych zatorów drogowych ma zostać rozwiązany systemowo. Sztuczna inteligencja przewiduje powstanie nowej, wydajnej trasy dojazdowej, która ominie najbardziej newralgiczne punkty. Kluczową rolę mają odegrać inteligentne systemy sterowania ruchem w czasie rzeczywistym, co pozwoliłoby na płynny przejazd i ostateczne pożegnanie z wakacyjnymi korkami na drodze do Mielna.

