Tragedia na torach! Pociąg potrącił mężczyznę pod Białogardem

Dramat na torach w Białogardzie. Śmierć na miejscu

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek, 2 lipca. Na ulicy Wrocławskiej w Białogardzie, w okolicach przejazdu kolejowego, mężczyzna niespodziewanie znalazł się na torach dokładnie w chwili przejazdu rozpędzonego składu. Kierujący pociągiem nie miał najmniejszych szans, by zatrzymać lokomotywę na czas i uniknąć zderzenia.

Jak poinformowała stację TVN24 asp. Kinga Plucińska-Gudełajska z białogardzkiej komendy, obrażenia poszkodowanego były śmiertelne. Funkcjonariusze wciąż pracują nad ustaleniem personaliów tragicznie zmarłego mężczyzny.

Poważne problemy pasażerów w regionie

W tragicznym wypadku uczestniczył skład PKP Intercity jadący z Ustki do Przemyśla. Z powodu zdarzenia całkowicie zawieszono ruch kolejowy na trasie między Białogardem a Podborskiem. Pociągi utknęły na szlaku, co zmusiło przewoźników do uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej.

W wyniku sytuacji odwołano następujące połączenia:

skład IC „Staszic” na odcinku z Tychowa do Białogardu,

pociąg TLK „Pułaski” na tym samym fragmencie trasy.

Decyzję o zawieszeniu lokalnych kursów podjęło również Polregio.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Teren wypadku przez wiele godzin zabezpieczali funkcjonariusze policji, eksperci od kryminalistyki oraz prokurator. Służby skrupulatnie analizują materiały z monitoringu oraz badają ślady pozostawione w okolicach przejazdu. Obecnie nie jest jasne, czy zdarzenie było nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, czy też celowym działaniem ofiary.

Jak ustalono, kierujący składem był całkowicie trzeźwy. Żaden z podróżujących pociągiem nie ucierpiał w wyniku incydentu.

Ważne numery dla osób w kryzysie

Sięganie po wsparcie nie jest powodem do wstydu. Każdy z nas może doświadczyć trudniejszych chwil i nikt nie powinien zostawać ze swoimi problemami sam. W całej Polsce działają wyspecjalizowane organizacje, gotowe w każdej chwili pomóc osobom w potrzebie.

Jeśli przechodzisz przez ciężki okres, mierzysz się z kryzysem lub zmagasz się z myślami samobójczymi, nie zwlekaj i skontaktuj się ze specjalistami pełniącymi dyżury.

Bądź czujny na zachowanie osób w swoim otoczeniu. Jeśli zauważysz sygnały mogące świadczyć o depresji lub skłonnościach samobójczych, nie przechodź obok nich obojętnie. Nawet to, co nam wydaje się błahostką, dla kogoś innego może stanowić barierę nie do przejścia. Reaguj na niepokojące sygnały od bliskich i powiadamiaj odpowiednie służby pomocowe.

Telefony zaufania, pod którymi uzyskasz pomoc:

Infolinia dla dzieci i młodzieży (bezpłatna): 116 111

Całodobowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym: 116 123 (więcej na 116sos.pl)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Pomoc dla osób w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga – wsparcie dla osieroconych dzieci: 800 111 123

Całodobowa, darmowa infolinia RPD dla dzieci: 121 212

Platforma pokonackryzys.pl

Jeśli życie lub zdrowie jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie, bezwzględnie dzwoń pod numer 112.

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