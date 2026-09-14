Trzy intensywne dni upłyną pod znakiem czterech głównych bloków tematycznych (Afryka dzika, Sztuka od nowa, Strefa twórcza, W świecie sztalugi i wyobraźni) oraz licznych atrakcji towarzyszących, takich jak pokazy służb mundurowych, występy teatralne czy warsztaty z pierwszej pomocy. O tegorocznym programie, niezwykłych emocjach i idei stojącej za wydarzeniem Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.Listen to "Twórczość nie zna barier. Przed nami XXIV Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne w Łazach" on Spreaker.
Twórczość nie zna barier. Przed nami XXIV Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne w Łazach
2026-09-14 11:53
Już 16 września rusza 24. edycja Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych. Przez trzy dni nadmorskie Łazy staną się przestrzenią wspólnego tworzenia, budowania relacji i przełamywania własnych barier. W wydarzeniu weźmie udział blisko 450 osób z całej Polski.
Tysiące kroków w jednym celu. 10. PKO Bieg Charytatywny już za nami!