Twórczość nie zna barier. Przed nami XXIV Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne w Łazach

Trzy intensywne dni upłyną pod znakiem czterech głównych bloków tematycznych (Afryka dzika, Sztuka od nowa, Strefa twórcza, W świecie sztalugi i wyobraźni) oraz licznych atrakcji towarzyszących, takich jak pokazy służb mundurowych, występy teatralne czy warsztaty z pierwszej pomocy. O tegorocznym programie, niezwykłych emocjach i idei stojącej za wydarzeniem Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.

Autor: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie / Materiały prasowe