Utrudnienia dla podróżnych. Pociągi do popularnego kurortu nad Bałtykiem zawieszone na cztery miesiące

2026-02-16 19:43

To będą trudne miesiące dla pasażerów. Od 1 marca do 30 czerwca ruch pociągów na linii nr 404 między Białogardem a Kołobrzegiem zostanie wstrzymany. Jak poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe, powodem są prace utrzymaniowe na tej jednotorowej linii kolejowej. Co to oznacza dla podróżnych?

Pociągi do Kołobrzegu nie pojadą. Co w zamian?

Jak przekazał Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, na czas wstrzymania ruchu pociągów między Białogardem a Kołobrzegiem, przewoźnicy Polregio i PKP Intercity wprowadzą zastępczą komunikację autobusową. Część pociągów będzie kursowała zmienioną trasą przez Koszalin. Szczegółowe informacje dotyczące kursowania pociągów dostępne są na stronie www.portalpasazera.pl.

Dlaczego pociągi do Kołobrzegu zostały zawieszone?

Zmiany w ruchu pociągów na linii kolejowej nr 404 są wynikiem planowanych prac utrzymaniowych z udziałem pociągu PUN do szybkiej modernizacji torów. Dzięki tej maszynie zostanie przeprowadzona kompleksowa wymiana nawierzchni na odcinku 34 km.

Zakres prac obejmie również: oczyszczenie podsypki tłuczniowej, wymianę dziewięciu rozjazdów w stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo, dostosowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach do nowych rozjazdów, a także sieci trakcyjnej na całym odcinku do jazdy pociągów z prędkością do 120 km/h, wymianę nawierzchni na 22 przejazdach kolejowo-drogowych i naprawę obiektów inżynieryjnych.

Lepsza przyszłość dla pasażerów. Co się zmieni?

Po zakończeniu robót prędkość pociągów pasażerskich między Białogardem a Kołobrzegiem wzrośnie ze 100 do 120 km/h. Szacunkowo czas przejazdu najszybszych pociągów regionalnych skróci się o 5 minut, a dalekobieżnych o 8 minut. Jak podkreśla Pietrzykowski, inwestycja znacząco polepszy warunki przewozów pasażerskich.

