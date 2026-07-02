Wakacje nad morzem. Tłumy ruszyły nad Bałtyk

Wakacje 2026 oficjalnie rozpoczęte, więc wielu Polaków ruszyło na urlopy. Choć oczywiście jak co roku znanczna część wczasowiczów wsiądzie w samolot i opuści Polskę, to nadal są osoby, które serce pozostawiły nad polskim morzem. Bałtyk więc lada moment zacznnie "tonąć" w odwiedzających. Jedną z lokalizacji, która z każdym sezonem cieszy się populrnością jest Sarbinowo.

Sarbinowo na wakacje

Sarbinowo to wieś letniskowa w północno-zachodniej Polsce, położona w powiecie koszalińskim niedaleko Mielna. Miejscowość przyciąga turystów szeroką, piaszczystą plażą, nadmorską promenadą oraz spokojną atmosferą sprzyjającą wypoczynkowi. Dzięki licznym atrakcjom, bazie noclegowej i dogodnemu położeniu jest popularnym kierunkiem wakacyjnym zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób szukających relaksu nad Bałtykiem. Kadry z pierwszych wakacyjnych dni znajdziecie poniżej.

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Sarbinowo w wakacje 2026 [ZDJĘCIA]

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Godzina 19, a ludzie pływają w morzu

Podczas mojej wizyty w Sarbinowie nie małym zaskoczeniem było dla mnie jednak to, że choć zegarek wskazywał godzinę 19, to spora część ludzi nadal kąpała się w morzu. Oczywiście poszłam sprawdzić wodę i - jak możecie się domyślać - była lodowata! Dla osób, które jednak cały dzień wylegiwały się na gorącym piasku, kąpiel w chłodnym Bałtyku bez wątpienia musiała być ulgą.

Sarbinowo: pogoda na wakacje zapowiada się obiecująco

Na podstawie prognozy pogody, wakacje w Sarbinowie zapowiadają się bardzo korzystnie. W pierwszej połowie lipca dominować mają temperatury od 20 do 24°C, a wiele dni będzie słonecznych lub z niewielkim zachmurzeniem. Choć miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, nie powinny one znacząco wpłynąć na wypoczynek. Temperatura wody w Bałtyku utrzyma się na poziomie około 14-16°C, co zachęci do spacerów brzegiem morza i aktywności na plaży.

Stragany nad Bałtykiem - Mielno