Wakacje nad polskim morzem. Polacy opanowali już Sarbinowo!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-02 4:15

W ostatni weekend czerwca pojechałam do Sarbinowa, aby skorzystać z upalnej pogody nad pięknym, polskim morzem. Od samego wjazdu - mimo późnej godziny - wiedziałam, że turystów będzie sporo. Widoki na plaży i w centrum miejscowości nie były więc dla mnie zaskoczeniem. Mamy zdjęcia.

Wakacje nad morzem. Tłumy ruszyły nad Bałtyk

Wakacje 2026 oficjalnie rozpoczęte, więc wielu Polaków ruszyło na urlopy. Choć oczywiście jak co roku znanczna część wczasowiczów wsiądzie w samolot i opuści Polskę, to nadal są osoby, które serce pozostawiły nad polskim morzem. Bałtyk więc lada moment zacznnie "tonąć" w odwiedzających. Jedną z lokalizacji, która z każdym sezonem cieszy się populrnością jest Sarbinowo.

Sarbinowo na wakacje

Sarbinowo to wieś letniskowa w północno-zachodniej Polsce, położona w powiecie koszalińskim niedaleko Mielna. Miejscowość przyciąga turystów szeroką, piaszczystą plażą, nadmorską promenadą oraz spokojną atmosferą sprzyjającą wypoczynkowi. Dzięki licznym atrakcjom, bazie noclegowej i dogodnemu położeniu jest popularnym kierunkiem wakacyjnym zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób szukających relaksu nad Bałtykiem. Kadry z pierwszych wakacyjnych dni znajdziecie poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Sarbinowo w wakacje 2026 [ZDJĘCIA]

Turyści wypoczywający na piaszczystej plaży w Sarbinowie. O tłumach nad Bałtykiem przeczytasz na Eska Koszalin.
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Godzina 19, a ludzie pływają w morzu

Podczas mojej wizyty w Sarbinowie nie małym zaskoczeniem było dla mnie jednak to, że choć zegarek wskazywał godzinę 19, to spora część ludzi nadal kąpała się w morzu. Oczywiście poszłam sprawdzić wodę i - jak możecie się domyślać - była lodowata! Dla osób, które jednak cały dzień wylegiwały się na gorącym piasku, kąpiel w chłodnym Bałtyku bez wątpienia musiała być ulgą.

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Sarbinowo: pogoda na wakacje zapowiada się obiecująco

Na podstawie prognozy pogody, wakacje w Sarbinowie zapowiadają się bardzo korzystnie. W pierwszej połowie lipca dominować mają temperatury od 20 do 24°C, a wiele dni będzie słonecznych lub z niewielkim zachmurzeniem. Choć miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, nie powinny one znacząco wpłynąć na wypoczynek. Temperatura wody w Bałtyku utrzyma się na poziomie około 14-16°C, co zachęci do spacerów brzegiem morza i aktywności na plaży.

Stragany nad Bałtykiem - Mielno

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