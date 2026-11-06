Wakacyjne połączenie było hitem. Pendolino nie pojedzie już nad morze

Pendolino nie wróci do Ustki. PKP Intercity ma inne plany

Połączenie Pendolino do Ustki było jedną z nowości tegorocznego sezonu wakacyjnego. Pociąg Express InterCity Premium (EIP) umożliwił pasażerom bezpośredni dojazd z Warszawy do popularnego kurortu nad Bałtykiem. Skład kursował na trasie przez Słupsk, a następnie docierał do Ustki. Dla turystów oznaczało to możliwość wygodniejszej podróży nad morze bez konieczności przesiadki.

Wiele osób liczyło, że rozwiązanie zostanie utrzymane również w kolejnych latach. Tak się jednak nie stanie. Jak informuje portal Rynek Kolejowy, PKP Intercity nie planuje uruchomienia tego połączenia w wakacyjnym rozkładzie jazdy na 2027 rok. Przewoźnik potwierdził, że Pendolino nie pojedzie w przyszłym sezonie do Ustki.

Dlaczego Pendolino nie pojedzie do Ustki w 2027 roku?

Powodem rezygnacji z wakacyjnego połączenia są przede wszystkim utrudnienia na kolei. Chodzi o modernizację linii kolejowej nr 202, która łączy Trójmiasto ze Słupskiem. Prace na odcinku Słupsk–Lębork dobiegają końca, ale w przyszłym roku mają rozpocząć się kolejne roboty, tym razem na trasie Gdynia–Lębork. Ograniczenia w ruchu pociągów będą więc utrzymywać się jeszcze przez kilka lat.

PKP Intercity wskazuje również na zmiany związane z wykorzystaniem składów Pendolino. Przewoźnik uzależnia ewentualny powrót połączenia do Ustki od wdrożenia prędkości 250 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej oraz dostosowania obiegów taboru.

Nie oznacza to jednak, że Pendolino już nigdy nie pojawi się w nadmorskim kurorcie. PKP Intercity nie wyklucza ponownego uruchomienia sezonowych kursów, ale na razie nie podaje konkretnego terminu.

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Zamiast Pendolino pojedzie IC Lazur. Podróż potrwa dłużej

Turyści nie zostaną całkowicie pozbawieni bezpośredniego połączenia PKP Intercity z Warszawy do Ustki. W wakacje 2027 roku na trasę ma wrócić sezonowy pociąg IC Lazur, który w poprzednich latach łączył nadmorski kurort z Łodzią. W tym roku jego miejsce zajęło właśnie Pendolino.

Zgodnie z planowanym rozkładem IC Lazur wyjedzie z Łodzi o godz. 5:27, a z Warszawy o godz. 6:58. Do Ustki dotrze o godz. 12:53. W drogę powrotną wyruszy o godz. 15:25. Do stolicy pasażerowie dojadą około godz. 21, natomiast do Łodzi po godz. 22:30.