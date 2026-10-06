Znicze na Wszystkich Świętych. Klasyka wciąż jest popularna

Wśród produktów, które co roku pojawiają się na grobach, niezmiennie królują klasyczne znicze. Proste modele w szklanych obudowach, z tradycyjnymi wkładami i stonowanymi kolorami nadal są chętnie wybierane przez klientów.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również nieco większe i bardziej ozdobne znicze. Są wybierane przede wszystkim przez osoby, które chcą, aby dekoracja grobu była widoczna i przetrwała dłużej. W sklepach można znaleźć zarówno wysokie modele, jak i duże znicze o bardziej rozbudowanych kształtach.

Wszystkich Świętych 2026. Te kwiaty już można kupić

Nieodłącznym elementem listopadowych zakupów są także kwiaty. Szczególne miejsce zajmują oczywiście chryzantemy. To właśnie one od lat kojarzą się z dekorowaniem grobów przed Wszystkimi Świętymi. Je jednak kupujemy najczęściej tuż przed 1 listopada, aby nie zmarniały.

Osoby, które wolą natomiast dekoracje niewymagające podlewania ani pielęgnacji, mogą zdecydować się na sztuczne kwiaty. W sklepach już teraz dostępne są kompozycje przygotowane specjalnie z myślą o Wszystkich Świętych. Sztuczne chryzantemy, wiązanki i gotowe stroiki mogą być alternatywą dla żywych roślin. Ich zaletą jest przede wszystkim trwałość - nie trzeba również obawiać się, że szybko stracą świeży wygląd z powodu niskiej temperatury czy deszczu. W niektórych marketach widać już właśnie takie wiązanki.

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Wszystkich Świętych 2026. Te kwiaty i znicze znikają ze sklepów

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Nie warto zostawiać zakupów na ostatni dzień

Im bliżej 1 listopada, tym większy ruch można obserwować w sklepach oferujących znicze, kwiaty i dekoracje nagrobne. Największy wybór jest zwykle wcześniej, dlatego osoby, którym zależy na konkretnym modelu znicza czy rodzaju kwiatów, nie powinny czekać do ostatniej chwili.