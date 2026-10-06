Wszystkich Świętych 2026. Te kwiaty i znicze znikają ze sklepów

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-06 5:00

Do Wszystkich Świętych zostało już niewiele czasu. W sklepach, marketach i na stoiskach przy cmentarzach pojawia się coraz więcej produktów, które Polacy kupują przed 1 listopada. Wybór zniczy i kwiatów jest duży, ale niektóre z najbardziej klasycznych wariantów cieszą się szczególnym zainteresowaniem. Warto więc nie odkładać zakupów na ostatnią chwilę.

Znicze na Wszystkich Świętych. Klasyka wciąż jest popularna

Wśród produktów, które co roku pojawiają się na grobach, niezmiennie królują klasyczne znicze. Proste modele w szklanych obudowach, z tradycyjnymi wkładami i stonowanymi kolorami nadal są chętnie wybierane przez klientów.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również nieco większe i bardziej ozdobne znicze. Są wybierane przede wszystkim przez osoby, które chcą, aby dekoracja grobu była widoczna i przetrwała dłużej. W sklepach można znaleźć zarówno wysokie modele, jak i duże znicze o bardziej rozbudowanych kształtach.

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Wszystkich Świętych 2026. Te kwiaty już można kupić

Nieodłącznym elementem listopadowych zakupów są także kwiaty. Szczególne miejsce zajmują oczywiście chryzantemy. To właśnie one od lat kojarzą się z dekorowaniem grobów przed Wszystkimi Świętymi. Je jednak kupujemy najczęściej tuż przed 1 listopada, aby nie zmarniały.

Osoby, które wolą natomiast dekoracje niewymagające podlewania ani pielęgnacji, mogą zdecydować się na sztuczne kwiaty. W sklepach już teraz dostępne są kompozycje przygotowane specjalnie z myślą o Wszystkich Świętych. Sztuczne chryzantemy, wiązanki i gotowe stroiki mogą być alternatywą dla żywych roślin. Ich zaletą jest przede wszystkim trwałość - nie trzeba również obawiać się, że szybko stracą świeży wygląd z powodu niskiej temperatury czy deszczu. W niektórych marketach widać już właśnie takie wiązanki.

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Wszystkich Świętych 2026. Te kwiaty i znicze znikają ze sklepów

Ludzie kupujący chryzantemy na stoisku przed Wszystkimi Świętymi. Więcej informacji znajdziesz na Eska Koszalin.
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Nie warto zostawiać zakupów na ostatni dzień

Im bliżej 1 listopada, tym większy ruch można obserwować w sklepach oferujących znicze, kwiaty i dekoracje nagrobne. Największy wybór jest zwykle wcześniej, dlatego osoby, którym zależy na konkretnym modelu znicza czy rodzaju kwiatów, nie powinny czekać do ostatniej chwili.

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