Z Bałtyku wyłowiono ciało kobiety. Poranne makabryczne odkrycie przy kołobrzeskim molo

Tragiczne odkrycie na plaży w Kołobrzegu

Zgłoszenie o ciele dryfującym w Bałtyku wpłynęło do służb chwilę po godzinie 6 rano. Ratownicy niemal natychmiast pojawili się na miejscu i przystąpili do akcji. Z wyłowioną kobietą, która miała na sobie jedynie strój kąpielowy, nie było już kontaktu. Ten szczegół może sugerować, że ofiara zdecydowała się wejść do wody z własnej woli. W pobliżu, na piasku, leżały należące do niej przedmioty osobiste.

Fakt zabezpieczenia zwłok w celu przeprowadzenia dokładnych badań potwierdziła podkom. Karolina Seemann. Rzeczniczka kołobrzeskiej policji, w wypowiedzi dla TVP3 Szczecin, zaznaczyła, że szczegółowe analizy pomogą śledczym w rozwikłaniu zagadki i ustaleniu bezpośredniej przyczyny zgonu.

Policjanci badają sprawę odnalezienia ciała kobiety w Kołobrzegu

W rejonie molo wciąż pracują technicy kryminalistyki i policjanci, którzy zabezpieczają ewentualne ślady i dokładnie dokumentują miejsce zdarzenia. Na tym etapie postępowania śledczy nie wykluczają żadnego ze scenariuszy. Trwają analizy mające potwierdzić, czy kobieta samotnie weszła do wzburzonego morza, czy też padła ofiarą nieszczęśliwego wypadku.

Zgodnie z decyzją prokuratora, zwłoki zostały przetransportowane do zakładu medycyny sądowej. Wyniki sekcji zwłok będą miały kluczowe znaczenie, ponieważ wykażą, jak doszło do śmierci i czy mogły mieć w tym swój udział osoby trzecie.

Co doprowadziło do śmierci kobiety przy molo w Kołobrzegu?

Okolice molo to niezwykle chętnie uczęszczane miejsce w Kołobrzegu, dlatego poranne znalezisko wywołało ogromne poruszenie wśród lokalnej społeczności oraz turystów spacerujących po plaży. Mundurowi proszą o zgłaszanie się świadków. Apel kierowany jest do wszystkich, którzy przebywali w tej okolicy i mogli widzieć ofiarę lub zaobserwować nietypowe sytuacje.

Teraz głównym zadaniem organów ścigania będzie dokładne odtworzenie ostatnich godzin życia denatki. Śledczy liczą, że szczegółowa analiza pozostawionych na plaży rzeczy oraz wyniki specjalistycznych ekspertyz pozwolą odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie wydarzyło się tragicznego poranka.

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