Policyjna interwencja wobec pijanego pieszego

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim odebrali podczas pełnienia służby sygnał o pijanym pieszym, który szedł jezdnią. Wysłany na miejsce patrol zlokalizował w Suliszewie 35-latka ze Złocieńca i natychmiast rozpoczął czynności służbowe z jego udziałem.

W pierwszej fazie działań nic nie wskazywało na to, że pojawią się jakiekolwiek komplikacje. Mundurowi zamierzali jedynie zapewnić bezpieczeństwo samemu pieszemu oraz kierowcom poruszającym się po tamtejszej trasie, jednak wydarzenia bardzo szybko przybrały zupełnie inny obrót.

Agresywny 35-latek zaatakował mundurowych

Zatrzymany mężczyzna niespodziewanie wpadł w furię. Z relacji stróżów prawa wynika, że 35-latek zaczął szarpać za mundur jednego z interweniujących policjantów, a także obrzucał go wulgarnymi wyzwiskami i odgrażał się funkcjonariuszom.

- Interwencja została podjęta wobec nietrzeźwego mężczyzny poruszającego się drogą. W trakcie czynności stał się on agresywny wobec funkcjonariuszy i nie wykonywał wydawanych poleceń – przekazała st. asp. Karolina Żych z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

Mężczyzna rozbił głową szybę w radiowozie

Punkt kulminacyjny całej awantury przypadł na sam moment obezwładniania agresora. Mieszkaniec Złocieńca wciąż stawiał czynny opór i ignorował wydawane mu polecenia, aż w pewnym momencie z premedytacją uderzył własną głową w szybę policyjnego auta.

Impet tego uderzenia okazał się na tyle potężny, że szkło w pojeździe uległo całkowitemu rozbiciu, a sam 35-letni sprawca doznał w wyniku tego ataku obrażeń ciała.

- Policjanci niezwłocznie udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy oraz wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego – poinformowała st. asp. Karolina Żych.

Sąd wydał wyrok w trybie przyspieszonym

Tuż po zatrzymaniu agresywnego mieszkańca Złocieńca śledczy doprowadzili go przed oblicze sądu w trybie przyspieszonym. Finał tego błyskawicznego procesu okazał się dla awanturnika wyjątkowo surowy.

Wymiar sprawiedliwości nie miał wątpliwości co do winy 35-latka i skazał go na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. Taka decyzja sądu oznacza, że mężczyzna nie może liczyć na zawieszenie wykonania kary i spędzi najbliższe miesiące w zakładzie karnym.

Policja przypomina o konsekwencjach ataku na funkcjonariuszy

Mundurowi zwracają uwagę na fakt, że wszelkie przejawy agresji wymierzone w funkcjonariuszy pełniących obowiązki służbowe spotykają się ze zdecydowaną odpowiedzią ze strony sądów.

Zdarzenie z powiatu drawskiego stanowi dowód na to, że nawet zwykłe wezwanie może w ułamku sekundy zamienić się w groźny incydent. Atakowanie stróżów prawa, rzucanie gróźb karalnych oraz demolowanie państwowego mienia prowadzą prosto do policyjnego aresztu, a w ostateczności kończą się wielomiesięczną odsiadką w więzieniu.

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