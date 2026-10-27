Zaginięcie Emilii Koprowskiej w Darłowie. Najnowsze wpisy jej męża wywołały burzę w sieci

Okoliczności zaginięcia Emilii Koprowskiej w Darłowie

Od niewyjaśnionego zniknięcia 37-letniej Emilii Koprowskiej upłynęło już kilka tygodni. Kobieta spędzała z mężem weekend w Darłowie, gdzie wspólnie bawili się na plażowym festiwalu muzyki techno „ZEN Wydm”. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że po kłótni z partnerem 37-latka opuściła imprezę taksówką, a po wyjściu z auta w rejonie wydm wszelki ślad po niej zaginął.

Służby otrzymały zawiadomienie o zniknięciu mieszkanki Koszalina 1 września. Od tamtego dnia funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie proszą o pomoc w ustaleniu losów 37-letniej kobiety.

Mundurowi prowadzą ciągłe działania poszukiwawcze i apelują o kontakt do wszystkich osób posiadających wiedzę na temat aktualnego miejsca pobytu Emilii Koprowskiej.

Rysopis zaginionej:

Sylwetka: szczupła, wysmukła

szczupła, wysmukła Włosy: kasztanowe/brązowe

kasztanowe/brązowe Oczy: zielone

zielone Znaki szczególne: tatuaż ze znakiem zodiaku RYBY po prawej stronie ciała oraz tatuaż z napisem „KRYSTIAN” na prawej dłoni/palcu, w miejscu, gdzie nosi się obrączkę.

tatuaż ze znakiem zodiaku RYBY po prawej stronie ciała oraz tatuaż z napisem „KRYSTIAN” na prawej dłoni/palcu, w miejscu, gdzie nosi się obrączkę. Ubiór w dniu zaginięcia: białe jeansy, biała koszulka z napisem „Cherry”, czarna skórzana kurtka i białe tenisówki marki „Big Star”. Miała przy sobie brązowy plecak i okulary w czerwonych oprawkach.

Każdy, kto widział Emilię Koprowską od momentu jej zniknięcia lub dysponuje informacjami mogącymi pomóc w jej odnalezieniu, powinien pilnie skontaktować się z Komendą Miejską Policji w Koszalinie przy ulicy Słowackiego 11. Informacje można przekazywać również telefonicznie pod numerem 47 78 41 543 lub dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Krystian Koprowski zmienia zeznania i bada się wariografem

Uwagę śledczych przykuł fakt, że po zaginięciu żony Krystian Koprowski kilka razy modyfikował swoją wersję wydarzeń poprzedzających jej zniknięcie. Chcąc udowodnić swoją niewinność, mężczyzna z własnej inicjatywy poddał się badaniu wariografem. Ponieważ jednak test na wykrywaczu kłamstw nie został zlecony przez organy ścigania, prokuratura nie traktuje jego rezultatów jako oficjalnego dowodu w prowadzonym postępowaniu.

Znacznie większą wartość dowodową mają dla policjantów plecak oraz telefon zaginionej, na które natknął się rolnik na swoim polu. Z wcześniejszych komunikatów prokuratury wynika, że biegłym udało się już częściowo złamać zabezpieczenia telefonu i uzyskać dostęp do jego zawartości, ale śledczy nie ujawniają szczegółów tych ustaleń.

Kontrowersyjne wpisy męża Emilii Koprowskiej na Facebooku

Mąż poszukiwanej kobiety, Krystian Koprowski, postanowił regularnie relacjonować przebieg sprawy w mediach społecznościowych. W tym celu 19 września założył na Facebooku grupę „Emilia Koprowska – sama prawda”, do której szybko dołączyły tysiące użytkowników. Mężczyzna publikuje tam wieści dotyczące akcji poszukiwawczej, odnosi się do publikacji medialnych oraz bierze udział w dyskusjach z internautami.

Krystian Koprowski jest również bardzo aktywny na swoim prywatnym koncie na Facebooku. Wpis, który opublikował tam w poniedziałek, 26 października, wywołał ogromne poruszenie wśród użytkowników sieci.

„Dzień dobry wszystkim! No i jak tam Wasz poniedziałek? Mam do Was pytanie, które może zdradzić o Was więcej, niż myślicie! Gdyby Wasze życie miało dziś przycisk „COFNIJ” albo „PRZEWIŃ DO PIĄTKU” — który wciskacie i dlaczego? Tylko szczerze! Czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzach! Niech ten poniedziałek będzie dla Was łaskawy!” - napisał mężczyzna.

Publikacja błyskawicznie zebrała bardzo dużo komentarzy, a jeden z internautów zwrócił się bezpośrednio do autora wpisu.

„Siema Krystian wszystko gra mam nadzieję że u Ciebie też”

Mąż poszukiwanej Emilii błyskawicznie zareagował na ten komentarz.

„u mnie w porządku tydzień zapowiada się super” – odpisał.

To właśnie te słowa Krystiana Koprowskiego wywołały największe poruszenie wśród osób zaangażowanych w śledzenie losów zaginionej 37-latki. W obliczu dramatu i trwających poszukiwań żony, entuzjastyczne zapewnienia mężczyzny, że „wszystko jest w porządku”, a „nadchodzący tydzień zapowiada się świetnie”, zostały odebrane przez komentujących jako skrajnie niezrozumiałe.

„nie przeraża cię brak twojej żony i jej ewentualne losy?” - napisała pod słowami mężczyzna jedna z internautek.

„nie obwiniam ani nie podejrzewam Pana ale jak można w takiej sytuacji napisać że wszystko ok i tydzień zapowiada się super” - dodała kolejna osoba.

Krystian Koprowski postanowił odnieść się również do tych zarzutów.

„z tego powodu że mimo tego wszystkiego staram się iść do przodu i cieszyć się z drobiazgów” - napisał.