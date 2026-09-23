Maja Rutkowski przekazała nowe informacje dotyczące poszukiwań 37-letniej Emilii Koprowskiej, zaginionej w Darłowie. W mediach społecznościowych poinformowała, że jej zespół dotarł do kluczowych osób w sprawie.

"Przełomowe informacje!!! Biuro Rutkowski dotarło do konkretnych osób, które mogą mieć związek z zaginięciem Emilii Koprowskiej. Działamy dalej. Każdy szczegół ma znaczenie." - poinformowała detektyw.

Maja Rutkowski składa zeznania na policji

W celu przekazania oficjalnych zeznań Maja Rutkowski udała się na komisariat. Zaznaczyła w opublikowanym nagraniu, że ustalenia detektywów mogą okazać się kluczowe dla losów śledztwa.

- Jestem przed komisariatem policji, gdzie idę złożyć stosowne zeznania, ponieważ w trakcie działań operacyjnych Biura Rutkowski dotarliśmy do osób, które mogą mieć czynny udział w zaginięciu Emilii Koprowskiej. Mam nadzieję, że ta historia i te poszukiwania będą miały swój koniec i to w najbliższym czasie - przekazała Maja Rutkowski

W środę Krzysztof Rutkowski potwierdził te doniesienia.

- Biuro Rutkowski już przekazało informacje policji i na tę okoliczność Maja będzie przesłuchiwana w charakterze świadka - powiedział "Super Expressowi" detektyw.

Krzysztof Rutkowski zapowiada działania z powietrza, lądu i wody

Jak przekazał "Super Expressowi" Krzysztof Rutkowski, jego biuro organizuje duże działania terenowe z udziałem zaawansowanego sprzętu.

- Przygotowujemy na jutro (24 września) akcję zakrojoną na szeroką skalę. Przyjedzie kilka jednostek naszych bojowych wozów i łódź motorowa. Będziemy tam działać na wodzie, z lądu, i z powietrza - zapowiedział.

Detektyw wskazał na możliwość użycia śmigłowca. W czwartek, 24 września o godz. 14:00 zaplanowano briefing prasowy biura w miejscu, gdzie znaleziono samochód zaginionej.

Rutkowski podkreślił, że detektywi analizują wszelkie opcje, w tym najgorszy wariant. Zaoferował ponadto wsparcie techniczne w odblokowaniu telefonu 37-latki.

- Jeżeli policja będzie miała problem z dostępem do telefonu, my oczywiście możemy pomóc w tej kwestii - zadeklarował.

Pytania dotyczące auta Emilii Koprowskiej

Wcześniej Maja Rutkowski zwróciła uwagę w mediach społecznościowych na kwestie związane z samochodem należącym do Emilii Koprowskiej. W środę opublikowała wpis, w którym wskazała na pytania, które pojawiły się w toku prowadzonych działań.

- Mija trzeci tydzień od zaginięcia Emilii. Emilii nadal nie ma. A pytań jest coraz więcej. Co zabrał mężczyzna w czarnym samochodzie z auta Emilii? Dlaczego samochód Emilii nie został zabezpieczony na policyjnym parkingu, lecz oddany? W sytuacji, kiedy nadal nie wiadomo, co stało się z Emilią, samochód może być przecież źródłem istotnych śladów i informacji. Czy decyzja o jego wydaniu była właściwa? My tych pytań nie zostawiamy bez odpowiedzi. Każdy szczegół sprawdzamy. Każdą informację analizujemy. Emilii nadal szukamy - zapewniła.

W sprawie auta wypowiedziała się już wcześniej policja, reagując na nagranie z odholowywania samochodu. St. asp. Izabela Sreberska z KMP w Koszalinie przedstawiła "Super Expressowi" stanowisko służb.

- To nie były nasze czynności. My wykonaliśmy w pierwszych dniach po zgłoszeniu zaginięcia oględziny tego pojazdu i zabezpieczaliśmy wszelkiego rodzaju ślady. I ten pojazd został przekazany za pisemnym oświadczeniem mężowi pani Emilii i on miał prawo go odholować - powiedziała policjantka.

Zaginięcie w Darłowie: Rysopis 37-latki

W poniedziałek, 21 września odnaleziono rzeczy osobiste kobiety. Przedmioty te znajdowały się około dwóch kilometrów od miejsca, w którym 37-latka opuściła taksówkę. Odkrycie potwierdziła "SE" mł. asp. Paulina Wiśniewska.

- W dniu wczorajszym (21 września) został znaleziony i zabezpieczony plecak należący do zaginionej kobiety. Rzeczy zostały znalezione około dwóch kilometrów w głąb lądu, od hotelu Jan, tam gdzie kobieta ostatni raz wysiadała z taksówki. Znaleziono tam plecak i dwa pęki kluczy - przekazała funkcjonariuszka.

Policjanci wciąż poszukują Emilii Koprowskiej. Rysopis zaginionej:

Sylwetka: wysmukła, szczupła budowa ciała

Włosy: brązowe/kasztanowe

Oczy: zielone

Znaki szczególne: tatuaż przedstawiający znak zodiaku RYBY po prawej stronie ciała, tatuaż "KRYSTIAN" na palcu prawej dłoni

Ubiór: Kobieta miała na sobie jasne jeansy, t-shirt w kolorze białym z napisem "Cherry", czarną skórzaną kurtkę oraz białe tenisówki marki "Big Star". Posiadała okulary w czerwonych oprawkach oraz brązowy plecak.

Gdzie zgłosić informacje w sprawie zaginionej?

Osoby dysponujące wiedzą na temat losów 37-latki proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Koszalinie dzwoniąc pod numer 47 78 41 543 lub na numer alarmowy 112. Informacje można zgłaszać także bezpośrednio do biura detektywistycznego pod numer 600 007 007.