Zaginięcie Emilii w Darłowie. Wszystko, co wiemy do tej pory [FAKTY I MITY]

Zaginięcie Emilii Koprowskiej. "Praktycznie codziennie ktoś dzwoni"

Koszalińscy policjanci nieustannie traktują poszukiwania zaginionej 37-latki priorytetowo. Do działań skierowano w dużej mierze funkcjonariuszy wydziałów operacyjnych. Starsza aspirant Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie potwierdza, że mundurowi dokładnie analizują każdy pojawiający się ślad, a obszar poszukiwań wykracza daleko poza nadmorską miejscowość, w której widziano kobietę po raz ostatni. Funkcjonariusze przeczesują dosłownie każdy teren, gdzie istnieje najmniejsze prawdopodobieństwo przebywania zaginionej mieszkanki Koszalina.

Policjanci zwracają szczególną uwagę na ogromne wsparcie ze strony mieszkańców podczas trwającej akcji poszukiwawczej. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że do tej pory żaden ze zgłoszonych tropów nie przyniósł oczekiwanego rezultatu w postaci odnalezienia 37-latki.

- Praktycznie codziennie ktoś dzwoni do policjantów i przekazuje różne informacje. Każda z tych informacji jest weryfikowana, ale niestety żadna z tych wiadomości nie potwierdziła się

- przekazała starsza aspirant Izabela Sreberska w rozmowie z "Super Expressem".

Mimo ciągłej analizy docierających do komendy wskazówek, sprawa wciąż stoi w martwym punkcie. Z tego powodu funkcjonariusze nie przestają apelować do społeczeństwa o dzielenie się nawet najdrobniejszymi informacjami, które w ogólnym rozrachunku mogą okazać się niezwykle cenne dla dalszego biegu śledztwa.

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie bada wszystkie scenariusze zaginięcia 37-latki

Oprócz fizycznych działań w terenie toczy się również oficjalne postępowanie procesowe nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Koszalinie. Biorący udział w śledztwie nie odrzucają żadnej z możliwych wersji wydarzeń, badając zarówno ewentualność tragicznego w skutkach wypadku, jak i bezpośredniego zaangażowania innych osób. Przedstawicielka prokuratury jednoznacznie wskazuje, że ilość zleconych w tej sprawie czynności dochodzeniowych jest gigantyczna.

- Prokurator zleciła policji bardzo dużo czynności w tej sprawie. Policja prowadzi swoją akcję poszukiwawczą, a prokuratura prowadzi swoje działania i nadzoruje czynności policji. Obecnie wszystkie hipotezy brane są pod uwagę

- przekazała w czwartek dziennikarzom dziennika „Super Express” prokurator Ewa Dziadczyk, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Oprócz standardowych procedur realizowanych przez państwowe organy ścigania, w poszukiwania zaangażowało się również znane małżeństwo detektywów, czyli Krzysztof i Maja Rutkowscy. W okolicach Darłowa zorganizowali oni własną, rozbudowaną kampanię poszukiwawczą, do której wykorzystano między innymi helikopter oraz łodzie motorowe, patrolując zarówno strefę nadmorską, jak i obszary lądowe. Działania agencji Rutkowskiego przyniosły znaczny rozgłos w internecie, powodując, że ogłoszenia o zaginionej udostępniono setki razy.

Odnaleziony plecak i telefon Emilii Koprowskiej. Prokurator ujawnia szczegóły

Zebrane przez służby dowody powoli tworzą konkretny zarys sytuacji, choć do pełnego wyjaśnienia sprawy wciąż daleka droga. Bezwzględnym faktem jest obecność Emilii Koprowskiej na festiwalu muzycznym „ZEW Wydm” w Darłowie, gdzie 30 sierpnia bawiła się w towarzystwie swojego męża. Po kłótni 37-latka wyszła z imprezy, później wsiadła do taksówki, którą dojechała w rejon miejscowego hotelu oraz wydm. Od tamtego momentu nikt jej nie widział. Ważnym przełomem w śledztwie było odkrycie 21 września na polu uprawnym jej brązowego plecaka oraz dwóch kompletów kluczy, co nastąpiło około dwa kilometry od miejsca opuszczenia pojazdu, co oficjalnie potwierdziła młodsza aspirant Paulina Wiśniewska z koszalińskiej komendy.

Nieco wcześniej, zaledwie dwa tygodnie po zniknięciu kobiety, na plaży w Darłówku natrafiono na jej telefon. iPhone został przekazany ekspertom z dziedziny informatyki śledczej. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, prokurator Ewa Dziadczyk, oficjalnie potwierdziła, że specjalistom udało się częściowo złamać zabezpieczenia telefonu i uzyskać dostęp do zapisanych w nim plików. Zespół dochodzeniowy ma nadzieję, że wnikliwa analiza lokalizacji, wysłanych wiadomości oraz historii połączeń umożliwi dokładne zrekonstruowanie ostatnich godzin, kiedy urządzenie znajdowało się w rękach zaginionej. Prokuratura wyraźnie zastrzega jednak, że zgranie danych to zaledwie rutynowy etap procesowy, który nie oznacza natychmiastowego ustalenia miejsca przebywania kobiety.

Mity w sprawie zaginionej mieszkanki Koszalina. Wariograf i fałszywe teorie internautów

Rosnące zainteresowanie opinii publicznej i ogromny zasięg medialny doprowadziły do powstania wielu mylnych przekonań na temat tej tragedii, które nie mają absolutnie żadnego potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym.

Jednym z najczęściej powielanych błędów jest dyskusja wokół momentu poinformowania odpowiednich służb, ponieważ zaginięcie Emilii Koprowskiej zgłoszono policji 1 września, czyli prawie dwie doby po jej zniknięciu. W społeczeństwie nadal funkcjonuje szkodliwy stereotyp, że mundurowi przyjmują zawiadomienia dopiero po upływie 24 lub 48 godzin od zdarzenia. Służby przypominają, że to absolutna nieprawda, ponieważ zaginięcie bliskich należy zgłaszać natychmiast po nabraniu podejrzeń o zagrożeniu ich życia lub zdrowia. To właśnie pierwsze godziny mają decydujące znaczenie dla powodzenia akcji poszukiwawczej.

Kolejnym rozpowszechnionym mitem jest traktowanie prywatnego testu na wariografie, który przeszedł mąż 37-latki, jako pełnoprawnego dowodu w śledztwie. Tego rodzaju badanie na wykrywaczu kłamstw przeprowadzone z własnej inicjatywy, bez formalnego zlecenia prokuratury czy sądu, stanowi jedynie prywatne oświadczenie i nie posiada wartości procesowej. Całkowitą fikcją pozostają także plotki sugerujące przedstawienie mężczyźnie jakichkolwiek zarzutów, gdyż w trwającym postępowaniu posiada on wyłącznie status świadka.

W przestrzeni publicznej krąży również błędne założenie, że znalezione rzeczy osobiste od początku leżały na wspomnianym polu uprawnym. Śledczy cały czas skrupulatnie analizują, w jakich okolicznościach i w jakim dokładnie przedziale czasowym plecak, klucze oraz telefon znalazły się we wskazanych lokalizacjach. Do kategorii mitów należy zaliczyć także powielane w internecie spekulacje o natychmiastowym rozwiązaniu sprawy dzięki zgraniu danych z telefonu. Każdy pozyskany dowód cyfrowy wiąże się z koniecznością żmudnej weryfikacji oraz konfrontacji ze śladami biologicznymi i relacjami świadków, co wyklucza proste wnioski.

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Funkcjonariusze z Koszalina stale przypominają, że w prowadzonym dochodzeniu ogromne znaczenie ma każdy drobiazg i ponawiają prośbę o pomoc do wszystkich osób, które 30 sierpnia lub w następnych dniach widziały zaginioną 37-latkę.

Emilia Koprowska ma szczupłą, wysmukłą sylwetkę, kasztanowe lub brązowe włosy oraz zielone oczy. Do jej najważniejszych znaków szczególnych należą tatuaż przedstawiający znak zodiaku Ryby po prawej stronie ciała oraz tatuaż z napisem „KRYSTIAN” na prawej dłoni w miejscu, gdzie nosi się obrączkę. W dniu zaginięcia miała na sobie białe jeansy, białą koszulkę z napisem „Cherry”, czarną skórzaną kurtkę, białe tenisówki marki Big Star, okulary w czerwonych oprawkach oraz brązowy plecak.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu obecnego miejsca pobytu Emilii Koprowskiej proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Koszalinie. Informacje można przekazywać osobiście przy ulicy Słowackiego 11, pod bezpośrednim numerem telefonu 47 78 41 543, a także za pośrednictwem numeru alarmowego 112.