Zamykają trasę do popularnego kurortu. PKP wstrzymuje ruch do zimy

Remont PKP wraca po wakacjach

Po letniej przerwie ekipy budowlane powracają na linię kolejową nr 404, a prace ruszają na stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo. PKP PLK zapowiada, że od 14 września do 12 grudnia pociągi nie będą kursować na tym odcinku w żadnym kierunku. Ze względu na to, że jest to trasa jednotorowa, prowadzenie jakichkolwiek robót wymaga całkowitego wstrzymania ruchu pociągów.

Autobusy zastępcze PKP zamiast pociągów

Polregio i PKP Intercity przygotowują dla pasażerów zastępczą komunikację autobusową. Niektóre pociągi zostaną skierowane na objazd przez Koszalin, co dla wielu osób wiąże się z wydłużonym czasem przejazdu i przesiadkami. W okresie jesiennych wyjazdów do Kołobrzegu takie rozwiązanie może stanowić spory problem, zwłaszcza dla podróżnych z dziećmi czy większym bagażem.

Ciężkie roboty na torach między Białogardem a Kołobrzegiem

PKP PLK zaplanowało szeroki zakres prac modernizacyjnych, obejmujący instalację nowych rozjazdów, renowację torów stacyjnych, przebudowę peronów oraz elementów małej architektury, a także modernizację przejazdów kolejowo-drogowych. Na 13 przejazdach zostaną zainstalowane nowe urządzenia, a system sterowania ruchem będzie dopasowany do nowo wbudowanych rozjazdów.

Przed okresem wakacyjnym wykonawcy udało się wymienić 34 kilometry torów, oczyścić tłuczeń, wyremontować obiekty inżynieryjne oraz zmodernizować 15 przejazdów. We Wrzosowie podróżni mogą już korzystać z odnowionego peronu zlokalizowanego przy budynku stacyjnym.

Szybciej do Kołobrzegu po zakończeniu prac PKP

Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych inwestycji pociągi pasażerskie będą mogły osiągać prędkość do 120 km/h. Najszybsze połączenia regionalne pokonają odcinek Białogard-Kołobrzeg w około pół godziny, a pociągi dalekobieżne w zaledwie 22 minuty. Modernizacja wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych na przejazdach oraz podniesie komfort pasażerów dzięki nowoczesnej infrastrukturze peronowej.

Jesienne utrudnienia na trasie PKP

Na ten moment pasażerowie muszą jednak przygotować się na przejściowe trudności. Do grudnia dojazd nad morze będzie się wiązał z dodatkowym czasem w podróży i przesiadkami. Przedstawiciele kolei podkreślają, że ostateczny efekt prac wynagrodzi te jesienne niedogodności, jednak dla wielu podróżnych komunikacja zastępcza nie zrekompensuje braku wygody pociągu.

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