Kołobrzeg szykuje muzyczną jesień! ESKA Music Tour 2026 już w listopadzie

Kołobrzeg to jedno z tych miejsc, w których trudno się nudzić – niezależnie od pory roku. Miasto może pochwalić się nie tylko szerokimi, piaszczystymi plażami, najdłuższą polską promenadą, słynnym molem czy latarnią morską, ale także bogatą historią i wyjątkowymi walorami uzdrowiskowymi.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

To jedno z najstarszych miast Pomorza. Już w VII wieku na Wyspie Solnej istniała osada, której mieszkańcy zajmowali się pozyskiwaniem soli. W 1255 roku Kołobrzeg otrzymał prawa miejskie, a kilkadziesiąt lat później został członkiem Hanzy.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Dziś miasto jest największym uzdrowiskiem w Polsce. Przez cały rok przyciąga turystów czystym powietrzem, solankami, bogatą w jod atmosferą, borowiną nazywaną „czarnym kołobrzeskim złotem” oraz zielenią parków. Do tego dochodzą szerokie plaże, Marina Solna, port rybacki i pasażerski oraz liczne atrakcje.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Historia, kultura i morze

Kołobrzeg ma również sporo do zaoferowania miłośnikom historii. Jednym z najważniejszych punktów na mapie miasta jest XIV-wieczna gotycka katedra. Warto zajrzeć także do Ratusza z lat 1829–1832, którego neogotycka bryła przypomina średniowieczny zamek obronny.

Niedaleko znajduje się Muzeum Oręża Polskiego z kolekcją średniowiecznej broni, eksponatami związanymi z walką na morzu, czołgami, samolotami i mundurami. A to tylko część atrakcji, jakie czekają na odwiedzających.

Nic dziwnego, że Kołobrzeg coraz mocniej zaznacza swoją obecność także na kulturalnej mapie Polski. Miasto otrzymało tytuł Polskiej Stolicy Kultury 2028. To szansa na jeszcze większą promocję lokalnej historii, tradycji, artystów i twórców, a także na przyciągnięcie turystów i nowych inwestycji.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Jesienią Kołobrzeg zagra jeszcze głośniej!

Do bogatej listy powodów, dla których warto odwiedzić Kołobrzeg, można dopisać kolejny. Już 14 listopada 2026 roku o godz. 19 miasto stanie się jednym z przystanków ESKA Music Tour 2026.

Na scenie wystąpią:

Fukaj

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Brokies

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Young Leosia

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

To propozycja dla tych, którzy zamiast jesiennego wieczoru pod kocem wolą dużą dawkę muzyki i energii.

Koncert odbędzie się w Kołobrzegu, w Hali Milenium. Bilety są dostępne na eBilet.pl, a ich ceny zaczynają się od 99 zł. Specjalną ofertę przygotowano dla posiadaczy Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca – dla nich wejściówka kosztuje 49 zł.

Kołobrzeg ma więc tej jesieni wszystko, czego potrzeba na udany wypad: morze, historię, kulturę, uzdrowiskowy klimat i… muzyczną imprezę. A jeśli ktoś jeszcze nie zna tego miasta, ESKA Music Tour może być świetnym pretekstem, żeby je odwiedzić.