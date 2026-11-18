Krzysztof Rutkowski o nagrodzie za odnalezienie Emilii Koprowskiej

Odnalezienie zwłok kobiety wywołało pytania o wypłatę nagrody finansowej. Wszelkie wątpliwości w tym temacie rozwiewa sam Krzysztof Rutkowski w rozmowie z „Super Expressem”, prezentując bardzo stanowcze podejście. Mężczyzna, który przypadkiem natknął się na ciało, nie otrzyma obiecanych pieniędzy, ponieważ w pierwszej kolejności wezwał policję, a nie biuro Rutkowski.

„Nie możemy dać komuś nagrody, skoro nie zostaliśmy poinformowani jako pierwsi. Gdyby ta informacja w pierwszej kolejności trafiła do Biura Rutkowski nagroda zostałaby wypłacona osobie, która przekazała tę wiedzę. Jednak w tym przypadku osoba powiadomiła policję, a po pół godziny jak zatelefonował do nas. Biuro Rutkowski wielokrotnie wypłacało nagrody za informacje o osobach poszukiwanych czy osobach poszukiwanych przez policje, jak też o informacjach o przestępstwach za granicą czy w Polsce”

- wyjaśnia na łamach „Super Expressu” Krzysztof Rutkowski.

Poszukiwania Emilii Koprowskiej. Detektyw Rutkowski podaje kwotę

Właściciel biura Rutkowski zwraca uwagę na gigantyczne wydatki, jakie pociągnęła za sobą akcja poszukiwawcza Emilii Koprowskiej. Działania w terenie wymagały zaangażowania całego sztabu ludzi oraz użycia zaawansowanego sprzętu, w tym łodzi i śmigłowca, co przełożyło się na ogromną skalę finansową przedsięwzięcia.

„Na dzień dzisiejszy ogólny szacunek wartości, zaangażowania jeśli chodzi o potencjał ludzki, sprzęt, koszty, sięga około 200 tysięcy złotych”

- zdradza w rozmowie z nami Krzysztof Rutkowski.

Detektyw uzupełnia swoją wypowiedź, dodając: „Biuro Rutkowski nie pozostawiało tej sprawy na uboczu, konsekwentnie działało do samego końca, pomimo ogromnych kosztów które zostały poniesione oczekiwalibyśmy bardziej słowa dziękuje.”

Gdzie znaleziono ciało Emilii Koprowskiej? Ekipa Rutkowskiego była tuż obok

Kluczowy moment nastąpił 15 listopada, kiedy to spacerujący z psem rolnik natknął się w lesie na ludzkie szczątki. Odnalezione przy zwłokach rzeczy osobiste oraz części garderoby sugerowały, że odnaleziono zaginioną 37-letnią kobietę. Okazuje się jednak, że znacznie wcześniej niezwykle blisko tego miejsca pracowali ludzie Krzysztofa Rutkowskiego.

„W tej chwili mamy różnego rodzaju informacje od tak zwanych jasnowidzów, którzy starają się ubiegać o nagrodę twierdząc, że en punkt pokrywał się z ich wskazaniem. Za pośrednictwem telewizji publicznej starają się przekazywać błędne informacje, że to oni naprowadzili nas na ten trop, co jest kłamstwem. Jeżeli będziemy otrzymywali bezpodstawne żądania złożymy zawiadomienie na policję”

- zaznacza Krzysztof Rutkowski.

Detektyw zaznaczył również, że jego zespół przeszukiwał bezpośrednią okolicę odnalezienia zwłok już we wrześniu.

„24 września sprawdzaliśmy ten teren. Byliśmy bardzo blisko, jako jedyni na 10 metrów od ciała. Nie możemy wykluczyć, że ciało było tam przykryte roślinnością aktywnie kamuflującą ciało. W tym momencie kiedy doszło do utraty liści ciało zostało najpewniej odsłonięte”

- ocenia detektyw. Jednocześnie zaznacza, że od początku zakładano czarny scenariusz: „Braliśmy pod uwagę, że szukamy zwłok.”

Chociaż w sprawie nastąpił przełom, śledczy nadal oficjalnie nie potwierdzili danych zmarłej osoby. Głos zabrała prokurator Ewa Dziadczyk, pełniąca funkcję rzeczniczki Prokuratury Okręgowej w Koszalinie: „Sekcja nie wykazała jednoznacznej przyczyny śmierci. (...) Ja na ten moment nadal nie jestem w stanie powiedzieć z całą stanowczością, z całą pewnością, że jest to ciało zaginionej Emilii Koprowskiej”. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że kobieta mogła targnąć się na własne życie.

Warto przypomnieć okoliczności zniknięcia Emilii Koprowskiej z 30 sierpnia, kiedy to bawiła się na festiwalu „ZEW Wydm” w Darłowie. Kobieta posprzeczała się wówczas z mężem, po czym wyszła z imprezy, a później odjechała taksówką w pobliże jednego z hoteli, gdzie kontakt z nią całkowicie się urwał.

Krzysztof Rutkowski o innych sprawach

W rozmowie z naszą redakcją Krzysztof Rutkowski zaznaczył, że poszukiwania Emilii Koprowskiej to zaledwie ułamek skomplikowanych wyzwań, nad którymi pracują obecnie jego agenci.

„Osobiście zajmuje się m.in. sprawą izolowanych matek od dzieci, w tym znana sprawa matki dwóch chłopców, która została dotkliwie pobita 10 listopada w Gdańsku, a ojciec dzieci dokonał porwania i wywiózł je do Norwegii”

- wylicza detektyw.