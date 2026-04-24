Znana sieć otwiera nowy sklep Trwa rekrutacja, ale w ogłoszeniach brakuje kluczowych danych

Primark w Koszalinie. Nowy sklep powstanie w Galerii Forum

Irlandzka marka odzieżowa zadebiutuje w Koszalinie w Galerii Forum. Oficjalne uruchomienie sklepu sieci Primark, od lat budzącej gigantyczne emocje na polskim rynku, zaplanowano najpóźniej do 2027 roku. Kiedy firma otwierała swoje podwoje w Poznaniu, Warszawie czy Krakowie, zniecierpliwieni konsumenci tworzyli ogromne kolejki na długo przed uroczystym przecięciem wstęgi. Nagrania dokumentujące te szturmy na kasy regularnie stawały się hitami w mediach społecznościowych.

Praca w Primark Koszalin. Kogo szuka znana sieć?

Mimo, że na otwarcie sklepu trzeba będzie jeszcze poczekać, w sieci opublikowano ogłoszenia rekrutacyjne na dwa ważne szczeble kierownicze: Managera oraz Store Managera. W obu przypadkach pracodawca oferuje pełny etat i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Stanowisko Managera wymaga gotowości do pracy w systemie zmianowym oraz gwarantuje tylko jeden wolny weekend w trakcie miesiąca. Osoba na tym miejscu będzie odpowiedzialna za:

traktowanie przydzielonego działu niczym samodzielnego „mini-biznesu”,

osiąganie wyznaczonych pułapów sprzedażowych oraz stałą analizę wskaźników,

kierowanie załogą i kształtowanie pozytywnych relacji pracowniczych,

kontrolowanie codziennych procesów, w tym funkcjonowania kas oraz właściwej ekspozycji towaru,

wprowadzanie usprawnień optymalizujących codzienną pracę.

Od kandydatów na stanowisko Managera Primark oczekuje:

praktyki w zarządzaniu w branży detalicznej,

zdolności do koordynowania pracy grupy liczącej od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu osób,

wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych oraz komunikacyjnych,

dyspozycyjności do pełnienia obowiązków w weekendy oraz na różnych zmianach,

znajomości języka angielskiego (co będzie dodatkowym atutem).

Z kolei Store Manager to rola najwyższego szczebla, wiążąca się z całkowitą odpowiedzialnością za funkcjonowanie placówki. Do jego głównych zadań należeć będzie:

opracowywanie i egzekwowanie długofalowej strategii dla całego salonu,

sprawowanie pieczy nad blisko setką szeregowych pracowników oraz grupą 10-15 kierowników niższego szczebla,

monitorowanie sytuacji rynkowej oraz działań konkurencji,

ścisła kooperacja z działem zasobów ludzkich,

reprezentowanie szyldu na lokalnym rynku oraz implementacja innowacyjnych rozwiązań.

Wymagania stawiane przed przyszłym Store Managerem to:

przynajmniej sześcioletni staż na stanowisku kierowniczym w handlu detalicznym,

wcześniejsza praca w roli Area/Regional Managera ewentualnie szefa obiektu wielkopowierzchniowego,

biegła znajomość języka angielskiego,

umiejętność płynnego działania w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Oferty pracy bez widełek płacowych. Prawo mówi w tej kwestii jasno

Choć poszukiwania kadry trwają w najlepsze, w udostępnionych ogłoszeniach pominięto całkowicie kwestię widełek wynagrodzeń. Tymczasem od 2023 roku polskie prawo obliguje pracodawców do transparentności w tym zakresie w każdej ofercie zatrudnienia. W świetle zaktualizowanego Kodeksu pracy, podmiot rekrutujący ma obowiązek zaprezentować minimalną i maksymalną stawkę brutto przypisaną do konkretnej posady. Wprowadzenie tego mechanizmu miało na celu usystematyzowanie rynku oraz walkę z nierównościami w pensjach. Brak tak fundamentalnej informacji finansowej przy ogromnym naborze może skutecznie odstraszać specjalistów.

Sklepy Primark przyciągają tłumy. Brak sprzedaży online napędza kolejki

Pochodząca z Irlandii marka zyskała w państwach Europy Zachodniej status miejsca wręcz kultowego. Wynika to z polityki oferowania ogromnych, kilkupiętrowych przestrzeni handlowych, niezwykle atrakcyjnych cen oraz błyskawicznej wymiany asortymentu, co zachęca do specyficznego „łowienia” okazji. W naszym kraju szyld Primark funkcjonuje już w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Łodzi oraz Wrocławiu, a każde pojawienie się w nowym mieście generuje potężne zainteresowanie lokalnej społeczności.

Sekret sukcesu tkwi w kombinacji budżetowych cen, gigantycznego wyboru produktów — obejmującego nie tylko odzież, ale też kosmetyki i gadżety do domu — oraz całkowitego braku możliwości zakupów przez internet. Taka odgórna strategia powoduje, że tradycyjne wizyty w salonach nabierają charakteru unikalnego wydarzenia. Klienci nastawiają się „na polowanie”, a długie ogonki przed wejściem weszły na stałe do wizerunku tej korporacji.

Galeria Forum w Koszalinie. Wielkie otwarcie wchodzi w kluczową fazę

Przyszły salon odzieżowy w Galerii Forum ma stanowić jedną z największych tego typu przestrzeni w całym regionie, ściągając zmotoryzowaną i pieszą klientelę z całego obszaru Pomorza Środkowego. Procedury naboru pracowników przybierają na sile, a kompleksowe przygotowania do inauguracji działalności placówki wchodzą w swój decydujący etap.

