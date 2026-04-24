Znana sieć otwiera nowy sklep Trwa rekrutacja, ale w ogłoszeniach brakuje kluczowych danych

Spis treści
- Primark w Koszalinie. Nowy sklep powstanie w Galerii Forum
- Praca w Primark Koszalin. Kogo szuka znana sieć?
- Oferty pracy bez widełek płacowych. Prawo mówi w tej kwestii jasno
- Sklepy Primark przyciągają tłumy. Brak sprzedaży online napędza kolejki
- Galeria Forum w Koszalinie. Wielkie otwarcie wchodzi w kluczową fazę
Primark w Koszalinie. Nowy sklep powstanie w Galerii Forum
Irlandzka marka odzieżowa zadebiutuje w Koszalinie w Galerii Forum. Oficjalne uruchomienie sklepu sieci Primark, od lat budzącej gigantyczne emocje na polskim rynku, zaplanowano najpóźniej do 2027 roku. Kiedy firma otwierała swoje podwoje w Poznaniu, Warszawie czy Krakowie, zniecierpliwieni konsumenci tworzyli ogromne kolejki na długo przed uroczystym przecięciem wstęgi. Nagrania dokumentujące te szturmy na kasy regularnie stawały się hitami w mediach społecznościowych.
Praca w Primark Koszalin. Kogo szuka znana sieć?
Mimo, że na otwarcie sklepu trzeba będzie jeszcze poczekać, w sieci opublikowano ogłoszenia rekrutacyjne na dwa ważne szczeble kierownicze: Managera oraz Store Managera. W obu przypadkach pracodawca oferuje pełny etat i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Stanowisko Managera wymaga gotowości do pracy w systemie zmianowym oraz gwarantuje tylko jeden wolny weekend w trakcie miesiąca. Osoba na tym miejscu będzie odpowiedzialna za:
- traktowanie przydzielonego działu niczym samodzielnego „mini-biznesu”,
- osiąganie wyznaczonych pułapów sprzedażowych oraz stałą analizę wskaźników,
- kierowanie załogą i kształtowanie pozytywnych relacji pracowniczych,
- kontrolowanie codziennych procesów, w tym funkcjonowania kas oraz właściwej ekspozycji towaru,
- wprowadzanie usprawnień optymalizujących codzienną pracę.
Od kandydatów na stanowisko Managera Primark oczekuje:
- praktyki w zarządzaniu w branży detalicznej,
- zdolności do koordynowania pracy grupy liczącej od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu osób,
- wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych oraz komunikacyjnych,
- dyspozycyjności do pełnienia obowiązków w weekendy oraz na różnych zmianach,
- znajomości języka angielskiego (co będzie dodatkowym atutem).
Z kolei Store Manager to rola najwyższego szczebla, wiążąca się z całkowitą odpowiedzialnością za funkcjonowanie placówki. Do jego głównych zadań należeć będzie:
- opracowywanie i egzekwowanie długofalowej strategii dla całego salonu,
- sprawowanie pieczy nad blisko setką szeregowych pracowników oraz grupą 10-15 kierowników niższego szczebla,
- monitorowanie sytuacji rynkowej oraz działań konkurencji,
- ścisła kooperacja z działem zasobów ludzkich,
- reprezentowanie szyldu na lokalnym rynku oraz implementacja innowacyjnych rozwiązań.
Wymagania stawiane przed przyszłym Store Managerem to:
- przynajmniej sześcioletni staż na stanowisku kierowniczym w handlu detalicznym,
- wcześniejsza praca w roli Area/Regional Managera ewentualnie szefa obiektu wielkopowierzchniowego,
- biegła znajomość języka angielskiego,
- umiejętność płynnego działania w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym.
Oferty pracy bez widełek płacowych. Prawo mówi w tej kwestii jasno
Choć poszukiwania kadry trwają w najlepsze, w udostępnionych ogłoszeniach pominięto całkowicie kwestię widełek wynagrodzeń. Tymczasem od 2023 roku polskie prawo obliguje pracodawców do transparentności w tym zakresie w każdej ofercie zatrudnienia. W świetle zaktualizowanego Kodeksu pracy, podmiot rekrutujący ma obowiązek zaprezentować minimalną i maksymalną stawkę brutto przypisaną do konkretnej posady. Wprowadzenie tego mechanizmu miało na celu usystematyzowanie rynku oraz walkę z nierównościami w pensjach. Brak tak fundamentalnej informacji finansowej przy ogromnym naborze może skutecznie odstraszać specjalistów.
Sklepy Primark przyciągają tłumy. Brak sprzedaży online napędza kolejki
Pochodząca z Irlandii marka zyskała w państwach Europy Zachodniej status miejsca wręcz kultowego. Wynika to z polityki oferowania ogromnych, kilkupiętrowych przestrzeni handlowych, niezwykle atrakcyjnych cen oraz błyskawicznej wymiany asortymentu, co zachęca do specyficznego „łowienia” okazji. W naszym kraju szyld Primark funkcjonuje już w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Łodzi oraz Wrocławiu, a każde pojawienie się w nowym mieście generuje potężne zainteresowanie lokalnej społeczności.
Sekret sukcesu tkwi w kombinacji budżetowych cen, gigantycznego wyboru produktów — obejmującego nie tylko odzież, ale też kosmetyki i gadżety do domu — oraz całkowitego braku możliwości zakupów przez internet. Taka odgórna strategia powoduje, że tradycyjne wizyty w salonach nabierają charakteru unikalnego wydarzenia. Klienci nastawiają się „na polowanie”, a długie ogonki przed wejściem weszły na stałe do wizerunku tej korporacji.
Galeria Forum w Koszalinie. Wielkie otwarcie wchodzi w kluczową fazę
Przyszły salon odzieżowy w Galerii Forum ma stanowić jedną z największych tego typu przestrzeni w całym regionie, ściągając zmotoryzowaną i pieszą klientelę z całego obszaru Pomorza Środkowego. Procedury naboru pracowników przybierają na sile, a kompleksowe przygotowania do inauguracji działalności placówki wchodzą w swój decydujący etap.