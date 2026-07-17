Została po nim tylko ściana. Bałtyk pochłania gotycki kościół

Kościół, który stał daleko od morza

Gotycki kościół św. Mikołaja powstał na przełomie XIV i XV wieku. W czasach jego budowy nikt nie przypuszczał, że morze może kiedykolwiek zagrozić świątyni. Budowla znajdowała się w centrum wsi, a od stromego wybrzeża dzieliła ją odległość około dwóch kilometrów. Wzniesiona z cegły i oparta na kamiennych fundamentach była jedną z charakterystycznych średniowiecznych budowli Pomorza Zachodniego.

Przez wieki kościół służył mieszkańcom Trzęsacza. Z czasem jednak krajobraz wokół niego zaczął się zmieniać. Morze systematycznie zabierało kolejne fragmenty lądu, a klif przesuwał się coraz bliżej świątyni.

Morze zabierało metr po metrze

W XVIII i XIX wieku mieszkańcy obserwowali, jak bezpiecznie niegdyś położony kościół staje się coraz bardziej zagrożony. W 1750 roku brzeg znajdował się już około 58 metrów od świątyni, a w XIX wieku odległość ta dramatycznie się zmniejszała. Próbowano chronić świątynię, jednak walka z naturą okazała się niezwykle trudna. W 1874 roku odprawiono ostatnie nabożeństwo, a kościół zamknięto. Zdjęcia znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kościół w Trzęsaczu [ZDJĘCIA]

7

Trzęsacz to nie tylko ruiny kościoła

Choć symbolem Trzęsacza są ruiny gotyckiego kościoła na klifie, miejscowość oferuje znacznie więcej atrakcji. Tuż obok znajduje się nowoczesna platforma widokowa, z której rozciąga się panorama Bałtyku, plaży i zabytkowej ściany świątyni. Warto również odwiedzić Multimedialne Muzeum na Klifie, gdzie w interaktywny sposób przedstawiono historię Trzęsacza, proces niszczenia wybrzeża przez morze oraz lokalne legendy. Miłośnicy spacerów docenią malowniczy klif i piaszczystą plażę, a osoby preferujące aktywny wypoczynek mogą wybrać się na przejażdżkę Nadmorską Koleją Wąskotorową.