Żubr widziany w okolicach Koszalina. Ssak dostojnie stał w polu

Żubr w Nadleśnictwie Manowo

Do spotkania doszło już na początku sierpnia na terenie Nadleśnictwa Manowo. Żubra zaobserwował pan Krzysztof Górski, emerytowany pracownik nadleśnictwa, który do niedawna był leśniczym Leśnictwa Mostowo. Zwierzę pojawiło się w terenie leśnym i przez pewien czas można było je obserwować. Widok tak potężnego ssaka robił wrażenie, a zdjęcia znajdziecie poniżej.

Co ważne, pojawienie się żubra jest również dobrym sygnałem dla przyrody i pokazuje, że populacja tego gatunku w Polsce systematycznie się odbudowuje.

Żubr, który nas odwiedził, najprawdopodobniej pochodzi właśnie z zachodniej populacji wolnościowej, która od lat rozwija się na terenach północno-zachodniej Polski. Każda taka obserwacja pokazuje, że jeden z największych sukcesów ochrony przyrody w Europie dzieje się na naszych oczach – i to właśnie w polskich lasach - czytamy na Facebooku Nadleśnictwa Manowo.

Żubr największym dzikim ssakiem Europy

Żubr jest największym dziko żyjącym ssakiem Europy. Dorosły samiec może ważyć nawet około 800–900 kilogramów, choć masa poszczególnych osobników jest różna. Mimo imponujących rozmiarów zwierzęta te prowadzą stosunkowo spokojny tryb życia i najczęściej przemieszczają się w poszukiwaniu pożywienia.

Żubry w Polsce

Według informacji Nadleśnictwa Manowo w Polsce żyje już ponad 3 tys. żubrów, z czego blisko 2,9 tys. osobników przebywa na wolności. Około 80 proc. krajowej populacji bytuje na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Warto jednak byś świadomym, że jeszcze sto lat temu żubr niemal całkowicie zniknął z polskich lasów. Jego populacja została wcześniej mocno przetrzebiona przez polowania i działalność człowieka. Na szczęście dzięki pracy leśników, naukowców i przyrodników udało się rozpocząć odbudowę populacji. Żubry były stopniowo przywracane naturze, a kolejne działania ochronne pozwoliły na rozwój wolno żyjących stad.

Spotkanie żubra niedaleko Koszalina 18 sierpnia 2026 r.